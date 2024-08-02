Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что есть еще одна причина, по которой сближение с Россией маловероятно. Она заключается в том, что страна-агрессор относится к США максимально негативно и любит геноцидные практики.

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Инструмента принуждения на Россию нет

Подоляк отметил, что мир базируется на определенных правилах, которых надо придерживаться. И проблема современного мира в том, что эти правила построены на отсутствии инструментов принуждения в отношении любого агрессора, в частности России, которая нарушила все: и конвенции, и международное право. Поэтому, как оказалось, инструмента принуждения в случае с Кремлем нет.

"Те площадки, которые должны были бы заставлять, иметь какие-то инструменты, они наоборот дают возможность не только России, и Ближнему Востоку продвигать террористические организации. "Срочное заседание Совбеза ООН в связи с ликвидацией председателя политбюро официально признанной террористической организации ХАМАС". Вы себе представляете это? Это абсолютно измененный политический климат в цивилизации", – озвучил Подоляк.

Сближение с Россией будет означать, что демократия стоит на коленях

Советник председателя ОПУ отметил, что любое потепление со стороны демократических государств в отношении России, которая нарушила установленные демократами правила, будет означать для других то, что демократия стоит на коленях.

Демократия боится, не умеет защищаться, не готова отстаивать свои ценности. Это без пафоса. Это реально. Что сегодня нужно России? Главное – не проиграть. Она откровенно об этом говорит: замораживание конфликта на определенное время, потом снова горячая фаза войны,

– отметил Подоляк.

Россия ведет себя нагло, в дополнение еще и потребует компенсации: отмену санкций, возмещение за то, что ее унижали, с ней воевали. И к этому, по мнению Подоляка, будут присоединяться другие страны.

Нейтральные страны не поддерживают Россию

Глобальный Юг не поддерживает Украину, но и не на стороне России. Эти страны в позиции ожидания. Подоляк отметил, что существует проблема неготовности принимать жесткие радикальные решения. Это приводит к медленной поставке необходимого инструментария для эффективного ведения войны, к "полусанкциям". Это позволяет России получать с глобального рынка информацию, дополнительные доходы, которые она тратит на войну.

"Это приводит к тому, что Россию никто не предлагает лишить права на членство в Совбезе ООН. Там есть формальные основания. И есть основания, связанные с началом акта агрессии против Украины. Никто этого не делает. И это все выглядит крайне смущающе для того, чтобы понимать, каким будет будущее, если будет так продолжаться", – озвучил Подоляк.

Поведение администрации Байдена кардинально изменилось

Накануне российского вторжения в Украину в США было одно поведение, а сегодня – это совсем другая администрация, которая иначе смотрит на природу войны и то, как надо действовать. Об этом заявил советник председателя ОПУ, отметив, что там еще не готовы окончательно принять определенные решения. Они еще не вышли из того состояния, в котором находились элиты последние 30 лет, после распада СССР.

Они еще не вышли из синдрома Фукуямы, который говорил о конце истории, потому что нет масштабного противостояния, потому что одна система полностью проиграла. Это была роковая ошибка. Никакого конца истории не было. Противостояние переформатировалось и сегодня в более трудном виде. Однако постепенно мы приходим к правильному решению, которое будет в будущем,

– подытожил Подоляк.