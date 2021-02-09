Деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других политических сил пророссийского направления может угрожать безопасности Украины.

Особенно, если речь идет о присутствии таких политических сил и имеющихся у них ресурсов для раскачки ситуации на прифронтовых территориях Донбасса.

Такое мнение высказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его мнению, сегодня угрозы со стороны России реальны, как никогда раньше. А инструментом для их реализации могут стать именно сторонники пророссийских сил, в частности, политических партий вроде ОПЗЖ.

Они могут быть, безусловно, "5 колонной". Не только ОПЗЖ, но и сторонники Шария или других. Но ОПЗЖ имеет широкую электоральную базу людей, в частности, с руководящим опытом. И они тоже могут быть задействованы. Тем более, что там есть люди, имеющие прямые связи с Россией – тот же Медведчук и другие – и их тоже могут использовать как "5 колонну",

– отметил Фесенко.

Политолог не готов очерчивать временные рамки очередной эскалации гибридной войны России против Украины, но наибольшую опасность прогнозирует не только в прифронтовых городах, в частности, в Мариуполе, но и на всей протяженности российско-украинской границы.

Политолог убежден, что меньше 10% украинских граждан имеют потенциально пророссийские взгляды.

"И это к тем, кто уже определился и поддерживает ОПЗЖ. Поэтому блокирование агрессивных медийных проводников путинской политики в Украине – первый и правильный шаг", – отметил Фесенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул на то, что будут и следующие шаги, в частности, введение санкций в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности и безопасности государства.

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться. Более того, могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в ВР", – анонсировал секретарь СНБО, не называя фамилий возможных фигурантов из будущих решений о введении санкций.

Эксперты предложили собственный алгоритм противодействия новым вызовам гибридной агрессии: