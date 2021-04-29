В начале заседания Верховной Рады 29 апреля народные депутаты от ОПЗЖ устроили "Бессмертный полк". Они выкрикивали лозунги в стиле советской пропаганды.

Чиновники вышли к трибуне с портретами ветеранов Второй мировой войны. Нардепы, мол, хотели поздравить украинцев с большой победой, которую будут отмечать 9 мая.

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Пророссийский Вадим Рабинович начал жаловаться, что по улицам городов "шагают" сторонники СС-дивизии". Более того, по словам чиновника, в Украине сносят памятники так называемым "героям-освободителям", взамен сооружая памятники "убийцам", которые, по мнению "Оппозиционной платформы – За жизнь", предали Украину.

Чиновник громко пригрозил, что не будет бояться воображаемых фашистов внутри страны: "Нет, не будет этого! Враг будет разбит! Победа будет за нами".

Рабинович назвал советскую армию настоящими героями одновременно цинично намекая, что участники Революции Достоинства "стреляли в спину".

Циничное выступление ОПЗЖ в Раде: видео