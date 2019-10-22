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      ОПЗЖ играет против украинских металлургов в пользу России, – эксперт

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      Владимир Фесенко
      Владимир Фесенко / glavred.info

      Нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, который предлагает повысить рентную ставку на добычу железной руды до 50%, играет против украинских металлургов в пользу России.

      Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      То, что предлагает Шуфрич – убить украинский металлургический экспорт в пользу России. Это доводит ситуацию до абсурда. Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов,
      – отмечает Фесенко.

      В то же время, отмечает политолог, есть повод для рациональной дискуссии по поводу законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", которым предусматривается повышение ренты на добычу железной руды.

      Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды. Потому что госбюджет надо наполнять. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и к другой крайности не стоит прибегать. Металлургия – одна из главных статей экспорта. Надо сохранять ее конкурентоспособность,
      – подчеркивает Фесенко.

      Как отмечает политолог, не стоит "перегибать палку" в стремлении забрать у бизнеса больше – это создаст серьезные проблемы. Хотя, считает он, у президента Зеленского это понимают и пытаются найти гибкие решения.

      "Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности с Россией, то мы безнадежно проигрываем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортеров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству", – убежден Владимир Фесенко.

      Подробнее о дискуссии и особенностях законопроекта №1210 читайте в статье "От увеличения ренты на добычу руды проигрывает Украина, а выигрывает Россия".

      Что известно о законопроекте №1210?
      Этим документом, инициированным фракцией "Слуга народа", предполагается резкое повышение ренты на добычу железной руды. По мнению экспертов, законопроект не соответствует действующему Налоговому кодексу. Если его примут это может уничтожить полностью отрасль. Существует вероятность свертывания деловой активности в отдельных сегментах народного хозяйства и экономики в целом. Нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич предлагает повысить рентную ставку на добычу железной руды с 8% до 50%.

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      Теги: Оппозиционная платформа – За жизнь Нестор Шуфрич Налоговый кодекс Налоги Металлургия
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