Кроме похвал в адрес Украины, политик заявил, что мира с Россией достичь реалистично. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Орбана американскому телеведущему Такеру Карлсону.

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Орбан заявил, что мира в Украине можно достичь за полгода

Орбан неожиданно заявил, что украинцы "бьются героически". А потому он осторожен с высказываниями в отношении президента Зеленского и страны в целом.

Это на самом деле противоречит его позиции.

Украинцы решили защищать свою собственную территорию, право вступить в НАТО и быть частью западной архитектуры безопасности и экономики. И они сражаются героически, поэтому я очень осторожен, чтобы делать какие-либо критические замечания в отношении президента или Украины,

– сказал он.

Венгерский премьер подчеркнул, что украинцы сделали "действительно что-то героическое и историческое", ведь противостоят самой России на протяжении уже длительного времени.

Орбан также спрогнозировал, что за 6 ближайших месяцев или еще раньше Украина может достичь постоянного мира.

"Да, безусловно, я думаю, даже раньше. Сильные люди заключат мир, теперь у нас есть сильные лидеры", – заявил Орбан, намекая на Трампа.