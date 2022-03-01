Правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана "бьется" до конца. Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ягун: это последний срок Орбана у власти

Как рассказал Ягун, ситуация в Венгрии понемногу начинает меняться. Впрочем, там даже до сих пор телевидение фактически полностью подконтрольно Орбану и не показывает и ужасы, которые происходят в Украине.

Я думаю, что Орбан совершил огромную ошибку, поставив на Путина. Это последний срок его пребывания у власти,

– отметил он.

Также генерал-майор СБУ подчеркнул, что Венгрия все же частично входит в демократический мир – в НАТО и евросообщество. "Информация, на удивление, пробивается к населению, которое так же начинает подниматься", – добавил Ягун.

Генерал-майор СБУ о расплате Орбана за поддержку Путина: смотрите видео (начало с 26:30)

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!