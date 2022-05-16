По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, контролируемые Россией террористические группировки настолько наполнились верой в субъектность ОРДЛО, что зафиксировали свое очередное военное преступление в "документах". Так, 5 мая "временно исполняющий обязанности министра внутренних дел" так называемой "ЛНР" подписал приказ о мерах по проведению общей мобилизации.

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В "приказе" указано, что до 1 июня в "МВД" должны составить списки всех военнообязанных, которых будут принудительно отправлять на службу в тылу и на фронт.

Воевать погонят даже женщин и людей с инвалидностью

Согласно решению, которое было принято в Москве, террористы собираются формировать "мобилизационный резерв" из мужского населения в возрасте от 16 до 65 лет. Единственным вариантом уклониться от принудительного участия в боевых действиях в бандформировании указали наличие I группы инвалидности. То есть все остальные категории мужского населения теперь должны воевать за идеи Путина.

Кроме того, в скором времени в "республике" начнется призыв женщин от 35 до 50 лет. Исключение – одинокие матери и воспитывающие 3 или более детей. Что интересно, для женщин оккупанты даже не предусмотрели "помилования" в виде наличия инвалидности.

Аналогичные мероприятия будут проводить и на оккупированной части Донецкой области, хотя там догадались не издавать подобные "приказы" на бумаге.



"Приказ" о мобилизации детей, лиц с инвалидностью и женщин в ОРЛО / Фото источников 24 канала

Бегство из "республик" – единственный шанс избежать участия в войне

Фактически российские захватчики продолжают уходить ва-банк, уничтожая ради прихотей Путина население Донбасса. Россияне вполне понимают, что никакой эффективности от мобилизованных женщин, подростков и лиц с особыми потребностями ожидать не следует, но им этого и не нужно. Кремлевские генералы хотят продолжать тактику отправки мобилизованных для разоблачения украинских позиций, а также разминирование территорий для российской пехоты.

Кроме того, в ОРДЛО понимают, что из-за тотальной мобилизации мужчин на захваченных ими частях Донбасса и Луганщины понемногу назревают женские бунты. По их мнению, принудительное отправление недовольных женщин на фронт может служить своеобразным способом репрессирования и устрашения населения. То есть, повышение террора населения россияне рассматривают как средство установления более четкого контроля над ним.

В таких условиях вопрос отправки фактически всего гражданского населения в бой за захват дополнительных и не нужных России территорий является вопросом времени. Поэтому единственный шанс избежать участия в войне для подростков и женщин, а также тяжелобольных – немедленное бегство из Донбасса. Те же мужчины, которые до сих пор избежали мобилизации, могут выехать из так называемых ДНР и ЛНР за взятки. Конечно, за 8 лет оккупации население ОРДЛО обеднело настолько, что не все могут оплатить несколько тысяч долларов за уклонение от участия в войне, но остаться совсем без денег и жилья лучше, чем умереть. Так как бойцы ВСУ, не имеют возможности отличить мобилизованных от боевиков и оккупантов на поле боя, а статистика погибших среди вынужденных воевать жителей квазиреспублик просто потрясающая.