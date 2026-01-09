"Орешником" показательно ударили близко к границе ЕС, это одинаковая угроза для всех, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Россия запустила ракету "Орешник" близко к границе с ЕС, что является угрозой как для Украины, так и для Европы.
- Президент подчеркнул необходимость создания системы совместной защиты в Европе, чтобы эффективно противодействовать таким угрозам.
Владимир Зеленский заявил, что россияне показательно ударили баллистической ракетой средней дальности типа "Орешник" близко к границе с Европейским Союзом. Это показывает, что угроза одинакова как для Украины, так и для Европы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 9 января.
Что сказал Зеленский об ударе "Орешником" по Львовской области?
Владимир Зеленский отметил, что россияне снова запустили по Украине ракету типа "Арешник", но теперь против Львовской области.
Это снова было показательно близко к границам Евросоюза, а это – если с точки зрения применения баллистики средней дальности – одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц,
– объяснил президент.
Украинский лидер подчеркнул, что всем европейским лидерам следует понимать одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься.
"Должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная. Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что у всех в Европе, есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову", – резюмировал Зеленский.
Кстати, офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала также объяснил, что удар ракетой "Орешник" по Львовщине был скорее попыткой запугивания, чем способом нанести максимальный ущерб. По мнению эксперта, таким образом Россия хотела посеять страх как среди украинцев, так и среди европейцев.
Что известно о втором ударе "Орешника" по Украине?
Во Львове 9 января прогремела серия взрывов на фоне угрозы применения врагом ракеты типа "Арешник". По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в ночь на 9 января враг атаковал объект критической инфраструктуры.
Российское минобороны подтвердило удар по Украине в ночь на 9 января, в том числе БРСД "Орешник". Россияне назвали это ответом на "атаку Киева на резиденцию Путина".
В Воздушных силах ВСУ также подтвердили, что оккупанты применили по Украине ночью 1 баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр, что в России. Однако там не уточнили, был ли это именно "Орешник", или другой тип вооружения.
СБУ показала обломки ракеты "Орешник", которой Россия атаковала Львовскую область. Соответствующие остатки ракеты содержат блок стабилизации, запчасти с двигательной установки и другие компоненты, их должна проработать экспертиза.