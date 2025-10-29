"Орешник" в Беларуси: что задумал Путин и какие риски для Украины

Подготовка к размещению российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси выходит на финальный этап. Он должен заступить на боевое дежурство уже в декабре 2025 года.

Накануне Россия возобновила угрозы ударом ракетой "Орешник". В частности, во время очередного массированного российского обстрела 25 октября были сообщения о возможном применении ракеты. Специально для 24 Канала эксперты оценили, какую на самом деле угрозу для Украины и мира представляет российский "Орешник" и зачем Владимир Путин перебросил комплекс в Беларусь.

Зачем Путину "Орешник" в Беларуси?

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил, что в Беларуси двухвекторная политика. Минск пытается, якобы, танцевать перед Соединенными Штатами и одновременно быть полезным для России. Кремль тратит кучу средств, чтобы удержать режим в Беларуси, а Александр Лукашенко этим пользуется.

Поэтому, когда говорят о появлении "Орешника", у меня возникает вопрос – что произошло с тактическим ядерным оружием, которое тоже передали в Беларусь,

– сказал Храпчинский.

По его мнению, сообщение о том, что в декабре в Беларуси поставят на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник" – это инструмент психологического давления на Европу. Ведь с тактической точки зрения этот шаг бессмысленный.

Возникает вопрос – какой смысл располагать межконтинентальную баллистическую ракету, которая может лететь на 7 тысяч километров. Куда они будут стрелять? Если Россия хочет ударить по США, то может сделать это через Северный Ледовитый океан. Если по Европе – достаточно запустить ракету с территории самой России,

– отметил экс-офицер Воздушных сил.

По его словам, "Орешник" – это мифическое оружие. Более того, это, вероятнее всего, модернизированная старая советская межконтинентальная ракета вроде "Ярса". Однако стоит понять, что она модернизирована, чтобы напугать общество.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Беларуси 26 сентября похвастался тем, что Беларусь получила от России ракеты "Орешник", которые разместили на территории страны. По его словам, вооружение необходимо для "обеспечения безопасности Беларуси".

Вспомним, что последствий после удара "Орешником" по Днепру не было – были разрушения из-за кинетического удара боевых частей, которые даже не разорвались. Вспомним оружие, например, "Циркон", которую показывала Россия. Вспомним, что даже "Кинжал" перехватывается старыми системами противовоздушной обороны. Вспомним и недавнюю ситуацию с ядерным "Буревестником" (Владимир Путин заявил об испытании ядерной ракеты "Буревестник", – 24 Канал), 13 попыток применения этой ракеты были неудачными. Все это указывает на то, что не стоит верить в то, что "аналогов нет".

Какая угроза из Беларуси реальна для Украины?

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что переброска "Орешника" в Беларусь – это больше жест для наших союзников – американцев и европейцев, якобы, смотрите у Европы есть оружие, которое может нести ядерные боеголовки. Однако смысла в "Орешнике" не так много.

Россия имеет более действенное оружие, в частности, эти же "Искандеры", гораздо дешевле, чем "Орешник". Поэтому это политический шаг, направленный не на Украину, а на Европу и США,

– сказал Нарожный.

По его словам, если рассматривать "Орешник" как носитель ядерного оружия, то с этим у него все хорошо. Да, были проблемы с пуском. Если речь идет о ядерном оружии, прежде всего об оружии запугивания, оно абсолютно нормальное.

Важно! Во время российско-белорусских военных учений "Запад-2025" отрабатывали развертывание ракетного комплекса "Орешник".

Уже были удары по Украине с территории Беларуси ракетами С-300. Беларусь также может наносить удары по нам управляемыми авиационными бомбами, это будет потенциальная угроза. В частности, для Киева, потому что наша столица расположена относительно близко к границе, а также для северо-восточных областей. Также белорусы могут запускать "Искандер-М" или беспилотники. Однако мы сможем ответить – ударить по Мозырскому НПЗ. Здесь мы не говорим о применении мифического "Орешника".

Кремль готовит "план Б"

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко сказал, что на самом деле "Орешник" – это не новый вид оружия, а старая межконтинентальная баллистическая ракета советского производства. Из нее просто вырезаны две ступени разгона, что превращает эту МБР просто в баллистическую ракету среднего радиуса действия.

Очевидно, что вырезать эти ступени россияне пока что только учатся, потому что нет подтверждения того, что "Орешник" пошел в серийное производство. Вероятно, россияне просто будут брать готовые МБР и вырезать из них две ступени. Однако даже эта задача для них слишком сложная,

– отметил Жовтенко.

"Орешник" остается мифическим вооружением, которое использовали только один раз. Осенью 2024 года россияне ударили им по Днепру. Вероятно, это был прототип, который показал специфические технические огрехи.

То есть россияне намеренно запускали его с относительно небольшой дальности, понимая, что в воздухе с ним может что-то случиться. Это часть ответа на вопрос, почему Кремль решил разместить комплексы в Беларуси. Потому что нет гарантий, что ракета целой долетит до цели.

Также есть нюанс с боеголовками, в частности раздельной головной частью, которой так хвастаются россияне, мол, там может быть 9 – 16 боеголовок. Однако если посчитать полезную нагрузку этой ракеты, количество боеголовок индивидуального наведения, которые есть в раздельной головной части, то получается, что вес одной боеголовки не может превышать 300 килограммов, что меньше "Калибра",

– отметил эксперт по международной безопасности.

Техническая специфика этой ракеты, поскольку это МБР, которая разрабатывалась исключительно под ядерные боеголовки, заключается в том, что эти боеголовки действительно могут быть или в ядерном исполнении, или будут просто чугунные болванки, которыми Россия на самом деле и стреляла по Днепру. То есть обычная взрывчатая часть в этих боеголовках просто не выдержит нагрузки и скорости вхождения в атмосферу и выхода на цель.

С началом полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины получили возможность фактически насквозь простреливать Крымский полуостров. Соответственно оккупанты не могут гарантировать безопасность своих ядерных объектов и ядерного оружия на полуострове, поэтому им нужен "план Б". Беларусь – это как раз и есть "план Б". Она ближе к Европе. Это логика, по которой действует сейчас Путин и пытается, уже учитывая будущее противостояние с восточным флангом НАТО, иметь козырь в рукаве.

Почему Путин "играет" оружием?

Каждый политик имеет свои "игрушки". Российский диктатор очень любит "играть" ракетами. Еще до полномасштабного вторжения он вспоминал о "Сармате", "Буревестнике", сейчас появился "Орешник".

Мне кажется, что российские военные и ВПК тоже это поняли и периодически подбрасывают Путину новые "игрушки",

– добавил Фесенко.

Параллельно Кремль посылает сигналы Трампу. Мол, Россия ничего не боится. Но эти угрозы не работают. Дональд Трамп равнодушно воспринимал испытания "Буревестника". Президент США не углубляется в эти детали, у него другие игрушки – пошлины.

Угрозы Путина или Сергея Лаврова в адрес Трампа, особенно когда речь идет о ракетах, в частности "Орешнике", это пустой звук для Трампа. Поэтому у заявлений Путина единственный эффект – сугубо пропагандистский. Некоторые европейцы, возможно, немного опасаются.

