"Орешник" у Білорусі: що задумав Путін та які ризики для України

Підготовка до розміщення російського ракетного комплексу "Орешник" у Білорусі виходить на фінальний етап. Він має заступити на бойове чергування вже у грудні 2025 року.

Напередодні Росія відновила погрози ударом ракетою "Орешник". Зокрема, під час чергового масованого російського обстрілу 25 жовтня були повідомлення про можливе застосування ракети. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили, яку насправді загрозу для України та світу становить російський "Орешник" та навіщо Володимир Путін перекинув комплекс у Білорусь.

Навіщо Путіну "Орешник" у Білорусі?

Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський наголосив, що у Білорусі двовекторна політика. Мінськ намагається буцімто танцювати перед Сполученими Штатами й водночас бути корисним для Росії. Кремль витрачає купу коштів, щоб втримати режим у Білорусі, а Олександр Лукашенко цим користується.

Тому, коли кажуть про появу "Орешника", у мене виникає питання – що сталось з тактичною ядерною зброєю, яку теж передали в Білорусь,

– мовив Храпчинський.

На його думку, повідомлення про те, що у грудні в Білорусі поставлять на бойове чергування ракетний комплекс "Орешник" – це інструмент психологічного тиску на Європу. Адже з тактичного погляду цей крок безглуздий.

Виникає питання – який сенс розташовувати міжконтинентальну балістичну ракету, яка може летіти на 7 тисяч кілометрів. Куди вони будуть стріляти? Якщо Росія хоче вдарити по США, то може зробити це через Північний Льодовитий океан. Якщо по Європі – достатньо запустити ракету з території самої Росії,

– зазначив ексофіцер Повітряних сил.

За його словами, "Орешник" – це міфічна зброя. Ба більше, це, найімовірніше, модернізована стара радянська міжконтинентальна ракета на кшталт "Ярсу". Однак варто зрозуміти, що вона модернізована, щоб налякати суспільство.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Білорусі 26 вересня похвалився тим, що Білорусь отримала від Росії ракети "Орешник", які розмістили на території країни. За його словами, озброєння необхідне для "гарантування безпеки Білорусі".

Пригадаємо, що наслідків після удару "Орешником" по Дніпру не було – були руйнації через кінетичний удар бойових частин, які навіть не розірвались. Пригадаймо зброю, наприклад, "Циркон", яку показувала Росія. Пригадаймо, що навіть "Кинджал" перехоплюється старими системами протиповітряної оборони. Пригадаймо й нещодавню ситуацію з ядерним "Буревісником" (Володимир Путін заявив про випробування ядерної ракети "Буревісник" – 24 Канал), 13 спроб застосування цієї ракети були невдалими. Усе це вказує на те, що не варто вірити в те, що "аналогів немає".

Яка загроза з Білорусі реальна для України?

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що перекидання "Орешника" у Білорусь – це більше жест для наших союзників – американців та європейців, мовляв, дивіться біля Європи є зброя, яка може нести ядерні боєголовки. Однак сенсу в "Орешнику" не так багато.

Росія має більш дієву зброю, зокрема, ті ж "Іскандери" набагато дешевші, ніж "Орешник". Тому це політичний крок, спрямований не на Україну, а на Європу та США,

– сказав Нарожний.

За його словами, якщо розглядати "Орешник" як носія ядерної зброї, то з цим в нього все добре. Так, були проблеми з пуском. Якщо йдеться про ядерну зброю, насамперед про зброю залякування, вона абсолютно нормальна.

Важливо! Під час російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025" відпрацьовували розгортання ракетного комплексу "Орешник".

Вже були удари по Україні з території Білорусі ракетами С-300. Білорусь також може завдавати ударів по нас керованими авіаційними бомбами, це буде потенційна загроза. Зокрема, для Києва, бо наша столиця розташована відносно близько до кордону, а також північно-східних областей. Також білоруси можуть запускати "Іскандер-М" або безпілотники. Однак ми зможемо відповісти – вдарити по Мозирському НПЗ. Тут ми не говоримо про застосування міфічного "Орешника".

Кремль готує "план Б"

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко сказав, що насправді "Орешник" – це не новий вид зброї, а стара міжконтинентальна балістична ракета радянського виробництва. З неї просто вирізані два ступені розгону, що перетворює цю МБР просто в балістичну ракету середнього радіуса дії.

Очевидно, що вирізати ці ступені росіяни поки що тільки вчаться, тому що немає підтвердження того, що "Орешник" пішов в серійне виробництво. Ймовірно, росіяни просто братимуть готові МБР й вирізатимуть з них два ступені. Однак навіть це завдання для них занадто складне,

– зауважив Жовтенко.

"Орешник" залишається міфічним озброєнням, який використали лише один раз. Восени 2024 року росіяни вдарили ним по Дніпру. Ймовірно, це був прототип, який показав специфічні технічні огріхи.

Тобто росіяни навмисно запускали його з відносно невеликої дальності, розуміючи, що в повітрі з ним може щось статися. Це частина відповіді на запитання, чому Кремль вирішив розмістити комплекси в Білорусі. Бо нема гарантій, що ракета цілою долетить до цілі.

Також є нюанс з боєголовками, зокрема роздільною головною частиною, якою так хваляться росіяни, мовляв, там може бути 9 – 16 боєголовок. Проте якщо порахувати корисне навантаження цієї ракети, кількість боєголовок індивідуального наведення, які є в роздільній головній частині, то виходить, що вага однієї боєголовки не може перевищувати 300 кілограмів, що менше за "Калібр",

– наголосив експерт з міжнародної безпеки.

Технічна специфіка цієї ракети, оскільки це МБР, яка розроблялася виключно під ядерні боєголовки, полягає в тому, що ці боєголовки дійсно можуть бути або в ядерному виконанні, або будуть просто чавунні болванки, якими Росія насправді й стріляла по Дніпру. Тобто звичайна вибухова частина в цих боєголовках просто не витримає навантаження та швидкості входження в атмосферу й виходу на ціль.

З початком повномасштабного вторгнення Збройні Сили України отримали можливість фактично наскрізь прострілювати Кримський півострів. Відповідно окупанти не можуть гарантувати безпеку своїх ядерних об'єктів і ядерної зброї на півострові, тому їм треба "план Б". Білорусь – це якраз і є "план Б". Вона ближче до Європи. Це логіка, за якою діє зараз Путін і намагається уже з огляду на майбутнє протистояння зі східним флангом НАТО мати козир у рукаві.

Чому Путін "грається" зброєю?

Кожен політик має свої "іграшки". Російський диктатор дуже любить "гратися" ракетами. Ще до повномасштабного вторгнення він згадував про "Сармат", "Буревестник", зараз з'явився "Орешник".

Мені здається, що російські військові та ВПК теж це зрозуміли й періодично підкидають Путіну нові "іграшки",

– додав Фесенко.

Паралельно Кремль посилає сигнали Трампу. Мовляв, Росія нічого не боїться. Але ці погрози не працюють. Дональд Трамп байдуже сприймав випробовування "Буревестника". Президент США не заглиблюється у ці деталі, у нього інші іграшки – мито.

Погрози Путіна або Сергія Лаврова на адресу Трампа, особливо коли йдеться про ракети, зокрема "Орешник", це пустий звук для Трампа. Тому у заяв Путіна єдиний ефект – суто пропагандистський. Деякі європейці, можливо, трішки побоюються.

