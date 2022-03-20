Это произошло 18 марта. Ахтырская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны.

Кстати Возле Тростянца ВСУ уничтожили колонну вражеской техники

Какая ситуация в Тростянке

Российские войска оккупировали Тростянец Ахтырского района Сумской области еще в начале войны.

Однако бойцы ВСУ оказывают мощное сопротивление и освободили все села возле Тростянца. 17 марта враги еще пытались закрепиться.

Важно – Почти 15 тысяч уничтоженных оккупантов и полно металлолома: Генштаб ВСУ о новых потерях оккупантов: