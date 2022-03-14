Теперь картина радует глаз – танки оккупанта в грязи. Сами же оккупанты разбежались.
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В Вооруженных Силах Украины уже потролили оккупантов. Мол, танки действительно умеют плавать и летать, так что пусть россияне в это верят дальше.
Российские генералы! Не останавливайтесь и никому не верьте. В ваших военных академиях не врут – танки действительно умеют плавать и летать,
– потролили россиян в ВСП ВСУ.
Предлагаем вам эти невероятные кадры, которые в очередной раз демонстрируют "мощь" армии оккупанта.
Российский танк "пришел в родную гавань" / Фото ВСП ВСУ
И еще один танк там же / Фото ВСП ВСУ
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