Теперь картина радует глаз – танки оккупанта в грязи. Сами же оккупанты разбежались.

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В Вооруженных Силах Украины уже потролили оккупантов. Мол, танки действительно умеют плавать и летать, так что пусть россияне в это верят дальше.

Российские генералы! Не останавливайтесь и никому не верьте. В ваших военных академиях не врут – танки действительно умеют плавать и летать,

– потролили россиян в ВСП ВСУ.

Предлагаем вам эти невероятные кадры, которые в очередной раз демонстрируют "мощь" армии оккупанта.



Российский танк "пришел в родную гавань" / Фото ВСП ВСУ



И еще один танк там же / Фото ВСП ВСУ

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