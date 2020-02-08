Орлы Авакова в деле: как горе-полицейские накрыли частный детсад

Недавно Нацполиция отличилась феерической историей с детским садом, которая закончилась уничтожением последнего. "Героическая" работа следственно-оперативной группы заключалась в том, чтобы выехать по анонимному вызову и без разрешения ворваться в частный сад, где якобы "удерживали" детей.

"Спецоперація" у дитсадку

В одному з минулих блогів кількома реченнями розповів, як поліція вломилася в приватний дитячий садочок. "Спецоперацією" особисто керував цілий начальник одного зі столичних управлінь. Кілька глядачів написали мені, що такого просто не може бути. І попросили розповісти про той випадок більше. Немає проблем, розповім більше.

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Почнемо з того, звідки про цю "спецоперацію" взагалі стало відомо. Поліція сама про неї написала. Вони реально пишаються тим, що знищили дитячий садочок.

Добре, що дітей, обличчям в підлогу не поклали. І на тому дякуємо. Хоча ні, постривайте, не дякуємо, бо повели поліцейські себе не лише по-ідіотські, але й цілком незаконно. Їхня, наголошу, офіційна версія звучить так: "Надійшло анонімне повідомлення про те, що незаконно функціонує дитячий садочок, де "утримують" більше 10 дітей. Туди одразу виїхав начальник управління і слідчо-оперативна група".

Круто, правда? Один анонімний дзвінок, і виїжджає не патрульне авто, а цілий начальник управління та слідчо-оперативна група. Це ж, страшно навіть подумати, – приватний дитячий садок! Ладно, би наркопритон якийсь чи бордель, можна було би як завжди особливо не паритися.

Працівники поліції через невідкладний обшук потрапляють всередину приміщення. "Невідкладний" – означає без будь-якої санкції чи дозволів. Якщо перекласти людською мовою – поліцейські тупо вломлюються в будівлю, на що не мали жодного права.

За хвилину до цього вони бачили, що діти спокійно гуляють і граються на подвір'ї будинку. Їх ніхто не утримує силою, їх не б’ють і не ріжуть. Ну, але чому б все одно не вломитися? Як то кажуть, сила є, а іншого й не треба.

Полісмени почали залякувати батьків

Потрапивши всередину, доблесні полісмени героїчно припиняють незаконний прийом їжі дітьми і викликають батьків.

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Коли батьки приїхали за власними дітьми, їм викотили, наголошу, юридичну кваліфікацію перебування їх дітей в садочку. Частина третя статті 146-ї Кримінального Кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція передбачає позбавлення волі до десяти років!

Після чого кожного з батьків почали залякувати ювенальною юстицією. Мовляв, а чого це ви дітей сюди віддали, а не у державний садок чи взагалі з ними вдома не сидите?

Бо батьки мусять працювати, щоб свої родини годувати. І ще й на зарплати конкретно тим ідіотам у формі податки сплачувати. А в порядку черги потрапити в київський державний садок дитина може років хіба в десять.

Де невідкладні обшуки в офісах забудовників?

І ви не повірите, невідкладних обшуків в офісах забудовників поліція не проводить. В тому числі тих, які зводять житлові квартали без жодного приміщення під садочок.

Забудовників кошмарити страшно, там юристи зубаті, охорона, власники круті. З садочками воно якось легше.

Батьки позитивно відгукуються про дитсадок

Слухайте, а може в тому садочку дійсно було аж так жахливо? Антисанітарія, знущання над дітьми, пожежна небезпека? А батьків силою змушували водити туди дітей, ще й гроші за це видурювали?

Ось що пишуть про цей садочок батьки, які з радістю водили туди своїх дітей:

"Олаштований за найвищими стандартами чистоти й гігієни… Будинок у приватному секторі зі своєю територією: є де побігати, є сад з плодовими деревами, травичка, квіти".



"… Всюди - чистота, порядок, усе облаштовано просто і зі смаком... Все зроблено так, щоб дітям було комфортно і безпечно…"



"Пані Марина (зі слів поліції, викрадачка дітей – ред.) – фаховий педагог і психолог. Вона любить дітей. Я повністю довіряю їй і спокійна за свого сина, коли він тут".



Дитсадок, який зруйнувала поліція

Ось який дитячий простір було зруйновано орлами Авакова. Просто "герої". Власники наркопритонів, борделів і незаконних казино стоячи аплодують горе-поліцейським.

Реакція МВС і керівництва Нацполіції

Можливо, ви думаєте: ну буває, перестаралися, всі помиляються. Керівництво поліції розібралося, покарало винних, вибачилося перед батьками і пані Марією.

Ні, нікого не покарано. Не було жодних вибачень. І міністру МВС, і керівництву Нацполіції цілком нормально з тим, що начудили їх підлеглі.

Приклад нормальної роботи в інтересах суспільства

Не хочу закінчувати на поганій ноті, тому розповім вам, як нормальні правоохоронні органи працюють в інтересах дітей та батьків. Мова, до речі, йтиме теж про Київ.

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Забудовник, отримавши київську землю, мав збудувати житловий будинок з прибудованим басейном для середньої школи. Замість басейну для школи збудував багаторівневий паркінг.

Батьківський комітет школи звернувся до правоохоронців. В результаті детективи НАБУ вручили підозру екс-головному архітектору столиці та гендиректору компанії-забудовника.

Вищий антикорупційний суд обирає обом запобіжний захід. Обидва понесуть відповідальність і, ймовірно, сядуть в тюрму. Головний архітектор столиці і генеральний директор компанії забудовника, а не вихователь приватного дитячого садочку.

Відчуваєте різницю в роботі авакіської Національної поліції та Національного антикорупційного бюро?