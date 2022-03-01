Об этом в эфире 24 канала отметил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Это государственная тайна. В первую очередь для безопасности объектов военного назначения. Я могу заверить, что дают, дают больше, чем мы ожидали. Но как, когда, кто и что говорить не будем", – сказал Арестович.

Алексей Арестович в эфире 24 канала: смотрите видео

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