По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в некоторых бригадах вооруженных сил России после визита в Харьковскую область главы генштаба Валерия Герасимова начались кадровые перестановки. Генералы решили показательно разобраться с руководителями штабов и комбригами, подразделения которых понесли наиболее серьезные потери личного состава и техники.

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Несмотря на то, что эти же генералы и отправляли группировку насмерть, руководителей батальонов и бригад "распинали" за большое количество убитых и раненых в результате неуспешных наступательных действий.

Кадровых военных командируют к "бесполезным тварям"

Из-за необходимости поддержания постоянных попыток штурмов позиций ВСУ, а также поддержки непрерывного артиллерийского огня в штабах российских армий вынужденно начали создавать сводные батальонно-тактические группы. Остатки некоторых подразделений из российских срочников и контрактников начали отправлять в роты с мобилизованными в ОРДЛО.

При этом российские военные считают мобилизованных на Донбассе мужчин "бесполезными тварями", о чем они напрямую и говорят как командованию, так и новым товарищам по оружию.

Россияне, вынужденные воевать вместе с совершенно неподготовленными и немотивированными мобилизованными, крайне недовольны решением командования о создании сводных групп, поскольку, по их словам, даже срочники воюют гораздо лучше, чем принудительно отправленные на фронт жители Донбасса.

Некоторые российские офицеры нижнего звена прямо выступают с угрозами ночью расстрелять всех мобилизованных, чтобы остатки их рот переправили к "нормальным людям".

На прикрытие мобилизованных жалеют даже снаряды

Военнослужащие ВС России свирепствуют из-за того, что "штабные крысы" забрасывают их вместе с мобилизованными на самые опасные участки фронта. Россияне считают всех жителей Донбасса "второсортными", и не понимают, зачем именно им, относительно подготовленным бойцам идти в бой бок о бок с теми, кто не пошел на войну за свой дом добровольно.

В телефонных разговорах с родными оккупанты просят достучаться до Министерства обороны с просьбой, если не вытащить их из Украины, то хотя бы добиться перевода в российские подразделения. По словам захватчиков, во время наступлений сил мобилизованных их даже не прикрывают артиллерией, поскольку россияне жалеют снаряды. При этом армия России использует тысячи снарядов в сутки, то есть никакой нужды в экономии боекомплекта нет.

Кроме того, россияне в составе сводных группировок живут в тех условиях, как и сами мобилизованные – без крыши над головой, подвоза продуктов и пищи, а также без обеспечения средствами защиты и боекомплектом. Те военные, которые потеряли бронежилет и каску, вынуждены отбирать их у мобилизованных, но последние носят стянутое с трупов снаряжение.

Конечно, никакого возмущения относительно состояния подразделений мобилизованных россияне не испытывают, но отношение командиров к ним самим их очень взволновало. Свои шансы на выживание в таких условиях оккупанты оценивают как крайне низкие. Якобы даже полноценные батальонные группы кое-где вдребезги разбивает украинская артиллерия, а о пехотных подразделениях мобилизованных вообще нечего говорить.