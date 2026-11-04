Россияне используют туман для прорывов: Филатов рассказал, как их остановить

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов, позывной "Перун", в эфире 24 Канала объяснил, почему туман может быть как преимуществом, так и серьезной угрозой для Сил обороны Украины. Он также рассказал, какую роль в сдерживании российских прорывов играют инженерные заграждения, артиллерия и бронетехника.

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Туманы позволяют россиянам проникать вглубь позиций

С ухудшением погоды украинским военным становится сложнее контролировать передвижения противника с помощью дронов. Туманы ограничивают наблюдение с воздуха, а значит, затрудняют своевременное обнаружение российских групп и их поражение беспилотниками.

В то же время влияние погодных условий зависит от местности и подготовки подразделений. Полк Филатова сейчас выполняет задачи на более урбанизированной территории, где плохая видимость открывает дополнительные возможности для украинских военных. Однако на других участках фронта ситуация может быть значительно сложнее.

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Противник пользуется этими обстоятельствами. Российские военные могут проникать глубже в наши позиции, а боевые порядки подразделений становятся менее плотными и устойчивыми– пояснил Филатов.

Одной из причин таких рисков командир назвал недостаточную подготовку пехоты и проблемы с организацией управления боевыми действиями в сложных погодных условиях. Подразделения должны быть готовы действовать даже тогда, когда возможности постоянного наблюдения с воздуха существенно ограничены.

В то же время Филатов убежден, что Силы обороны Украины имеют преимущество в адаптации к осенне-зимним условиям. За годы полномасштабной войны украинские военные создали разветвленную систему оборонительных сооружений и заграждений, которые противник не может быстро преодолеть даже под прикрытием тумана.

Бронетехника может останавливать мотоциклетные штурмы

Филатов подчеркнул, что эффективность обороны зависит от правильно организованного общевойскового боя. Командование должно обеспечивать взаимодействие различных подразделений и средств поражения, не полагаясь исключительно на технологии, которые могут терять эффективность из-за погодных условий.

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Если командир сосредотачивается исключительно на беспилотниках, этого недостаточно. Нужно одновременно уделять внимание подготовке пехоты, работе артиллерии и формированию бронегрупп– подчеркнул командир.

Важную роль играют батальоны поддержки, которые занимаются инженерным обустройством позиций и создают физические препятствия для российских войск. Даже если оккупантам удается воспользоваться плохой видимостью и проложить проходы в заграждениях, после улучшения погоды украинские бойцы могут быстро возобновить минирование и поразить группы противника, проникшие на позиции.

Еще один важный элемент обороны – бронетехника, которую можно оперативно задействовать для отражения вражеской атаки. Филатов привел пример российских штурмов с использованием мотоциклов.

Если противник решает проводить атаки группами на мотоциклах, это не должно становиться неожиданностью для командира. При надлежащей организации обороны он может задействовать БТР-4Е или Bradley, которые способны эффективно противодействовать таким группам даже в сложных погодных условиях– рассказал Филатов.

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По его оценке, сочетание фортификационных сооружений, инженерных заграждений, подготовленной пехоты, артиллерии и бронетехники позволяет сдерживать противника, имеющего значительное численное превосходство. Решающую роль по-прежнему играют ответственность командира и слаженная работа штаба, чтобы все элементы обороны могли действовать согласованно даже при ограниченной видимости.

Филатов о туманах на фронте: смотрите видео