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      Ощадбанк имеет право взыскать с России 1,3 миллиарда долларов: решение суда

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      Ощадбанк имеет право взыскать с России 1,3 миллиарда долларов
      Ощадбанк имеет право взыскать с России 1,3 миллиарда долларов / Коллаж 24 канала

      "Ощадбанк" получил документы от Киевского апелляционного суда, которые являются основанием для взыскания 1,3 миллиарда долларов российских активов, которые находятся на территории Украины. Все из-за нанесенного ущерба РФ "Ощадбанку" во время аннексии Крыма.

      Накануне Киевский апелляционный суд разрешил "Ощадбанку" выполнить решение Арбитражного трибунала в Париже о получении банком компенсации от России за утраченные в результате аннексии Крыма активы.

      Читайте также: Иск Ощадбанка против России: Кремль обжаловал решение Международного арбитража

      Сейчас "Ощадбанк" осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов. Помимо основной суммы компенсации в размере 1,3 миллиарда долларов, банк получит право на взыскание процентов по долгу России.

      В пресс-службе банка отметили, что проценты начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

      Что известно о судебном процессе между "Ощадбанком" и Россией?26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" – взыскать с Российской Федерации убытки, которые банк понес в результате аннексии Крыма, в размере 1,3 миллиарда долларов. Российское Министерство юстиции тогда заявило, что Россия не признает решение Международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

      Решение Международного инвестиционного арбитражного суда в споре между "Ощадбанком" и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Деньги Украина – Россия Новости России Ощадбанк
      Источник: 24 канал
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