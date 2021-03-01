Осипова – за решетку: под Печерским райсудом заседание контролирует Нацкорпус
1 марта в Печерском районном суде началось очередное судебное заседание по делу директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентина Осипова.
Источник:Нацкорпус
Нацкорпус киевской ячейки прибыл под стены суда, чтобы проконтролировать беспристрастность судебного заседания.
Это дело затягивается с 2019 года. В суде, в правоохранительных органах давно известна история с его коррупционными махинациями. Недавно об этом известно и его коллегам, в феврале мы сделали все для этого необходимое. На него было безразлично всем политическим партиям, которые вроде как занимают оппозицию к Кличко и его команде. Но нам не безразлично, и мы будем требовать справедливого правосудия для этого персонажа,
– заявил глава киевской ячейки НК Сергей Тамарин.
Напомним, что Валентин Осипов – глава Департамента транспортной инфраструктуры при КГГА. В 2017 году он был заместителем руководителя "Киевавтодора" Александра Густелева. В это время вместе со своими коллегами он придумал схему отмывания государственных средств, выделенных на ремонт дорог. По материалам следствия, Осипов виновен в хищении 37 млн гривен. Это не помешало ему пойти на повышение и занять должность в КГГА. Карьерный рост Осипова может быть связан с протекцией Густелева, который находится в дружеских отношениях с Виталием Кличко. СМИ неоднократно сообщали об их совместных посещениях бани, катании на мотоциклах и тому подобное.
"Осипов – это уникальный пример бессмертного чиновника. Его поймали на отмывании денег, открыли уголовное производство, довели дело до суда. И что вы думаете, несет он какую-то ответственность? Его даже не уволили из государственных должностей, а также посадили в кресло руководителя Департамента! И сравните это с делом Сивохо, делом Шеремета, когда людей, которых назначили виновными, ставят на грань легальности. Надеюсь, суд будет к Осипову объективным и вынесет справедливое решение по коррупционеру", – такую позицию высказал представитель Национального Корпуса Брусов Даниил.
Сегодня заседание вновь перенесли на неопределенный срок. Мы и в дальнейшем будем следить за ходом этого дела. Мы не позволим коррупционерам уклониться от заслуженного наказания.
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