1 марта в Печерском районном суде началось очередное судебное заседание по делу директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентина Осипова.

Нацкорпус киевской ячейки прибыл под стены суда, чтобы проконтролировать беспристрастность судебного заседания.

Это дело затягивается с 2019 года. В суде, в правоохранительных органах давно известна история с его коррупционными махинациями. Недавно об этом известно и его коллегам, в феврале мы сделали все для этого необходимое. На него было безразлично всем политическим партиям, которые вроде как занимают оппозицию к Кличко и его команде. Но нам не безразлично, и мы будем требовать справедливого правосудия для этого персонажа,

– заявил глава киевской ячейки НК Сергей Тамарин.

Напомним, что Валентин Осипов – глава Департамента транспортной инфраструктуры при КГГА. В 2017 году он был заместителем руководителя "Киевавтодора" Александра Густелева. В это время вместе со своими коллегами он придумал схему отмывания государственных средств, выделенных на ремонт дорог. По материалам следствия, Осипов виновен в хищении 37 млн ​​гривен. Это не помешало ему пойти на повышение и занять должность в КГГА. Карьерный рост Осипова может быть связан с протекцией Густелева, который находится в дружеских отношениях с Виталием Кличко. СМИ неоднократно сообщали об их совместных посещениях бани, катании на мотоциклах и тому подобное.

"Осипов – это уникальный пример бессмертного чиновника. Его поймали на отмывании денег, открыли уголовное производство, довели дело до суда. И что вы думаете, несет он какую-то ответственность? Его даже не уволили из государственных должностей, а также посадили в кресло руководителя Департамента! И сравните это с делом Сивохо, делом Шеремета, когда людей, которых назначили виновными, ставят на грань легальности. Надеюсь, суд будет к Осипову объективным и вынесет справедливое решение по коррупционеру", – такую ​​позицию высказал представитель Национального Корпуса Брусов Даниил.

Сегодня заседание вновь перенесли на неопределенный срок. Мы и в дальнейшем будем следить за ходом этого дела. Мы не позволим коррупционерам уклониться от заслуженного наказания.