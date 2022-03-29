В то же время, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Об этом в ночь на 29 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Снижение боевого потенциала подразделений противника командование оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов,
– добавили в Генштабе.
Потери России в войне против Украины
- Личный состав – 17 тысяч человек;
- Танки – 586 единиц;
- Боевые бронированные машины – 1694 единицы;
- Артиллерийские системы – 302 единицы;
- РСЗО – 95 единиц;
- Средства ПВО – 54 единицы;
- Самолет – 123 единицы;
- Вертолет – 127 единиц;
- Автомобильная техника – 1150 единиц;
- Корабли/катера – 7 единиц;
- Цистерн с топливом – 73 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;
- Специальная техника – 21 единица;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
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