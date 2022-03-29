В то же время, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Об этом в ночь на 29 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Снижение боевого потенциала подразделений противника командование оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов,

– добавили в Генштабе.

Потери России в войне против Украины

Личный состав – 17 тысяч человек;

Танки – 586 единиц;

Боевые бронированные машины – 1694 единицы;

Артиллерийские системы – 302 единицы;

РСЗО – 95 единиц;

Средства ПВО – 54 единицы;

Самолет – 123 единицы;

Вертолет – 127 единиц;

Автомобильная техника – 1150 единиц;

Корабли/катера – 7 единиц;

Цистерн с топливом – 73 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;

Специальная техника – 21 единица;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.