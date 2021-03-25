Замглавы НБУ Екатерина Рожкова на своей должности в топ-менеджменте Platinum bank в 2014–2015 годах делала точно то же самое, что и топ-менеджеры Privatank. Об этом в своем комментарии в выпуске Ukraine Daily инвесткомпании Concorde Capital написал аналитик компании Александр Паращий.

"Почти все корпоративные займы банков были предоставлены связанным сторонам – акция, которая, по мнению Генерального прокурора Ирины Венедиктов, является основанием для привлечения к ответственности бывших руководителей Приватбанка", – отметил Александр Паращий.

Он также уточнил, что против Рожковой возбуждены не только дела о государственной измене, но и дела, которые расследуют ее возможную коррупцию, возглавляемые Национальным антикоррупционным бюро – органом, который считается независимым от администрации Зеленского.

Комментарий аналитика инвесткомпании касается новости, опубликованной сайтом ZN.UA, где бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст отметил, что хотя власти преследуют бывших высокопоставленных сотрудников Приватбанка, предположительно причастных к мошенничеству, было возбуждено и дело против Екатерины Рожковой, первого заместителя главы Национального банка Украины, которая сыграла важную и хвалебную роль в национализации Приватбанка..

Как ранее сообщалось, Госбюро расследований занимается изучением случая выведения 900 млн. грн. из Приватбанка, в итоге, оно может привести к суду относительно замглавы НБУ Рожковой и других сотрудников Национального банка.

Напомним, в НБУ подтвердили, что ведется внутреннее расследование о закупках услуг Нацбанком.

Ранее украинское англоязычное издание Kyivpost несколько дней назад опубликовало "сенсацию" – первого зампреда НБУ Екатерину Рожкову хотят судить за привлечение международного агентство Kroll к расследованию вывода средств из Приватбанка. Новость распространил целый ряд СМИ, ее прокомментировали и сама Рожкова, и ее бывшая начальница Валерия Гонтарева. В ряде СМИ материал назвали манипулятивным, так как журналист озвучивает роль двух уважаемых компаний и "забывает" упомянуть украинскую "Астерс консалт", которая при этом получила почти 700 млн грн.