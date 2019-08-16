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      Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, – решение Соломенского райсуда

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      Соломенский районный суд города Киева
      Соломенский районный суд города Киева / ukranews.com

      Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство НАБУ о задержании еще одного сотрудника компании ДТЭК, которому было предъявлено подозрение, и оставил его на свободе.

      Сегодня, 16 августа 2019 года, в Соломенский районный суд города Киева добровольно прибыл второй сотрудник компании ДТЭК в сопровождении стороны защиты. Приняв во внимание аргументы защиты, которая настаивает на безосновательности объявленных НАБУ подозрений по делу "Роттердам+", суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и назначил сотруднику ДТЭК залог в сумме 9,6 миллионов грнивен.

      Напомним, 14 августа 2019 года, Соломенский суд Киева избрал аналогичный вид меры пресечения одному из сотрудников компании ДТЭК.

      Два сотрудника ДТЭК прервали свои отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ. В компании ДТЭК отмечают порядочность и профессионализм своих сотрудников и заявили, что предоставят им полную правовую поддержку для защиты их прав, чести и деловой репутации.

      8 августа детективы НАБУ объявили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых двое сотрудников компании ДТЭК.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины НАБУ Роттердам+
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