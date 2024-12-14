Детали передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Напомним, что есть известие о гибели в бою украинского актера, звезды фильма "Довбуш".

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Почему погиб основатель Mango

В коротком сообщении Bloomberg говорится, что произошел несчастный случай.

О смерти Андика сообщили в заявлении компании, где он был неисполнительным председателем. Мужчина погиб после падения в ущелье возле пещер Сальнитре вблизи Барселоны,

– говорится там.

Значительно полнее о смерти Андика написала испанская газета El Pais. Ее журналисты ссылались на судебные и деловые источники.

Андик поехал в путешествие не один, а с семьей. По крайней мере там был один из его сыновей.

Миллиардер очень любил горы и пеший туризм. А в муниципалитете Кобальто возле Барселоны было на что посмотреть. Там долго производили селитру, поэтому интересными пейзажами вдохновлялся Антонио Гауди при создании храма Святого Семейства.

Трагедия произошла в ущелье у дороги вблизи пещер Сальнитре, которые относятся к горному массиву Монсеррат.

Местный экскурсовод рассказал: путь, где произошла катастрофа, кое-где порос травой и его пересекают овраги. Дорога начинается от пещер Сальнитре. Если идти по ней два часа, можно выйти к монастырю Монсеррат.

Очевидно, именно там хотел побывать Андик. У него был напряженный график с многочисленными выступлениями в деловых кругах, поэтому он решил провести субботу с семьей.

В полдень члены семьи позвонили на 112. К ним отправили медицинский вертолет и карета скорой помощи. Но медики только подтвердили смерть Андика, который сорвался в ущелье.

Испанцы в трауре

Представители власти и бизнеса поражены его внезапной смертью и выражают сожаление. Они акцентируют на том, что Mango прославил Испанию в мире.

Еще в четверг Андик был на церемонии презентации будущего музея Тиссена и говорил о новых проектах.

"Его страсть к моде, его преданность обществу и его глубокая любовь к Барселоне и Каталонии оставили неизгладимый след. Филантроп, провидец и лидер, он представил наш город всему миру, превратив Mango в мировой эталон и вдохновив поколения новых талантов", – написал мэр Барселоны.

А генеральный директор Mango заявил, что компания сохранит наследие Андика.

Исак Андик был одним из самых богатых испанцев. Его состояние оценивается в 4,5 миллиарда евро. В прошлом году оно выросло на 1,8 миллиарда евро.

Коротко об основании бренда Mango

Бренд основали еврейские иммигранты-сефарды из Турции братья Андики. В 1969-м они начали продавать вышитые блузки и сабо в Барселоне и Мадриде. Тогда магазин назывался Isak Jeans.

Название Mango (в честь фрукта) появилось в 1984 году. Сайт появился в 1995-м, а первый интернет-магазин – в 2000-м.

Кроме одежды, обуви и аксессуаров, Mango торгует товарами для дома. Сеть стремительно развивается и использует необычные подходы. Например, в 2020 году подростковую линию Mango Teen открыли через поп-ап магазин со сценой TikTok. А в этом году открыли интернет-магазин на Roblox.