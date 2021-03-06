Основатель и глава Твиттера Джек Дорси выставил на аукцион свою первую публикацию. За первый час ставка выросла до 90 тысяч долларов.

В то же время сейчас за твит готовы заплатить 1 миллион долларов. Публикацию выставили на аукцион как NFT-токен.

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Каким был первый твит

Первый пост Джек Дорси опубликовал в марте 2020 года. Сообщение разместили на платформе Valuables.

Просто настраиваю свой твиттер,

– написал Дорси.

Кроме твита, тот, кто выигрывает на аукционе, получит автограф Дорси. С начала публикации сообщение было общедоступным и в дальнейшем таким останется.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Кто такой Джек Дорси? По информации из По информации из Википедии , Джек Дорси – это американский архитектор программного обеспечения и предприниматель. Он стал известен как создатель Твиттера.

Что такое NFT-токен

NFT-токен является незаменимым цифровым сертификатом. Он дает уникальные права на фото, видео, аудио, твиты и тому подобное. Кто имеет право собственности на файл можно отследить с помощью блокчейна.

Такой способ популярен в 2021 году. Например, певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за 6 миллионов долларов.