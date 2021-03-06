Миллион за один твит: основатель твитера планирует подзаработать на аукционе
Основатель и глава Твиттера Джек Дорси выставил на аукцион свою первую публикацию. За первый час ставка выросла до 90 тысяч долларов.
Источник:The Verge
В то же время сейчас за твит готовы заплатить 1 миллион долларов. Публикацию выставили на аукцион как NFT-токен.
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Каким был первый твит
Первый пост Джек Дорси опубликовал в марте 2020 года. Сообщение разместили на платформе Valuables.
Просто настраиваю свой твиттер,
– написал Дорси.
Кроме твита, тот, кто выигрывает на аукционе, получит автограф Дорси. С начала публикации сообщение было общедоступным и в дальнейшем таким останется.
Кто такой Джек Дорси?По информации из Википедии, Джек Дорси – это американский архитектор программного обеспечения и предприниматель. Он стал известен как создатель Твиттера.
Что такое NFT-токен
NFT-токен является незаменимым цифровым сертификатом. Он дает уникальные права на фото, видео, аудио, твиты и тому подобное. Кто имеет право собственности на файл можно отследить с помощью блокчейна.
Такой способ популярен в 2021 году. Например, певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за 6 миллионов долларов.
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