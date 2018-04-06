Основатель Telegram Павел Дуров получил британское гражданство

Основатель и владелец популярного мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров получил гражданство Великобритании. Это следует из официального реестра фирм британского правительства, где числится созданная им компания Telegram Open Network.

Такую информацию опубликовало российское издание "РИА Новости".

Читайте также: В Telegram снова ответили на требование Роскомнадзора предоставить ключи шифрования

В документах говорится, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля в Лондоне.

Ее офис располагается на Ватерлоо-роуд, недалеко от железнодорожного вокзала Ватерлоо.

Кто такой Павел Дуров? Это российский программист, один из создателей и бывший генеральный директор социальной сети "ВКонтакте", основатель и владелец Telegram.