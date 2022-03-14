Резников подчеркивает, что каждый день – это шаг к победе Украины и поражению оккупанта.

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К чему Резников призывает украинцев Призываю всех граждан каждый день хоть на несколько минут останавливаться и делать то, что поддерживает лично вас, вашу силу. Потому что каждый из нас важен, каждый нужен стране,

– обратился Резников к украинцам.

Он призывает смотреть на небо, на любимое дерево, цветок; почитать книгу; связать перчатки или маскировочную сетку. Согласитесь ничто так не ободряет, как любимые и родные люди. Так вот Министр обороны советует посмотреть на их фото. А если они рядом – объять, если далеко – написать смс, e-mail или позвонить. Мысли материальны. И наши мысли тоже приближают нас к неизбежной победе над оккупантом. Общайтесь с близкими не только о войне,

– подчеркивает он. Резников просит каждого украинца пытаться спать, ведь это очень важно. Кроме того, следует пить воду, а алкоголь оставить до победы. "Каждый день – это шаг к нашей победе и их поражению!" Обратите внимание – реакция Резникова на обстрел Яворивского полигона и очередное обращение к НАТО: смотрите видео

Полный текст сообщения Алексея Резникова в Фейсбуке:

Уважаемые украинцы! 1 -й день обороны от полномасштабного российского вторжения. Наши защитники и защитницы продолжают каждый день наносить российским оккупантам значительные потери. Наша армия, гвардия, пограничники, бойцы всех структур сектора национальной безопасности и обороны постоянно отправляют домой незваных гостей. Грузом.

В десятках городов и сел России сейчас проходят захоронения захватчиков. Даже тотальная пропаганда уже не может умолчать об этих потерях.

В эти дни особенно чувствуется, как изменилась наша страна за 8 лет войны. Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца. В 2014 году тысячи граждан поднялись на защиту страны и помогли сдержать удар, когда власти были дезорганизованы. Когда армию как институт уничтожали годами. Добровольцы многих вдохновили своим примером.

Сейчас интервентов успешно избивают наши вооруженные силы, демонстрируя не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм. И вся страна поддерживает своих воинов.

Все видят, что на суше наша армия среди лучших в мире и самая сильная в Европе. Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города.

Усиление ПВО и ПРО – это приоритет, мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенную скажу – это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, обладают такой же силой духа, как украинские граждане.

Президент Украины, правительство, Верховная Рада – на своих местах и ​​работают на оборону. Главное – есть синергия и доверие между властью и гражданами. В этом наша непреодолимая сила. Это доверие и единство мы будем беречь больше всего.