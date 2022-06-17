По его словам, во время войны для многих людей собственный автомобиль – единственное средство спасения.

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"Пошлина на ввоз авто во время войны – это не вопрос трех или пяти тысяч долларов с машины. Это вопрос жизни десятков тысяч сограждан, это вопрос выживания малого бизнеса, вопрос обеспечения наших героев на фронте. Для сотен тысяч украинцев собственно авто стало единственным" средством спасения, когда они выбирались из ада. Для тысяч волонтеров и малого бизнеса собственное авто - это возможность помогать и поддерживать наших воинов на передовой. Отбирать у людей возможность на спасение или помощь - недопустимо", - заявил Палатный.

Он уточнил, что нулевую пошлину нужно сохранить, по крайней мере, для бюджетных автомобилей.

Конечно, пошлины на дорогие иномарки премиумкласса можно и нужно устанавливать. Но нулевая пошлина на ввоз бюджетных авто, авто для волонтеров и ВСУ нужно обязательно сохранить. Оставьте людям их право спасаться и спасать! Оставьте нулевую пошлину на ввоз авто из-за границы,

– призвал руководитель "Украинской команды".

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