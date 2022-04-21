Есипенко работал с проектом "Крым.Реалии" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Он освещал обычные социальные проблемы жителей и жизнь крымских татар после оккупации полуострова.

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Журналист стал лауреатом премии PEN/Barbey Freedom to Write 2022

Есипенко получил премию Американского PEN/Barbey Freedom to Write 2022. Ее вручат на гала-концерте PEN America. Награду журналиста получит его жена Екатерина Есипенко.

По информации PEN America, 10 марта 2021 года российская ФСБ задержала Есипенко в оккупированном Крыму. Непосредственно перед задержанием он посещал мероприятие в честь Тараса Шевченка в Симферополе.

Журналиста безосновательно обвинили в шпионаже и незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Есипенко почти год провел в следственном изоляторе, а в феврале 2022 года он был признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. До приговора журналиста пытали электрическим током, заставляли признаться и угрожали смертью.

PEN America 15 ноября 2021 года подчеркнул несправедливость задержания Есипенко во время акции ко Дню пустого стула, также известной как День заключенного писателя.

Награждая Владислава Есипенка премией PEN/Barbey Freedom to Write 2022, PEN America признает его мужество в продолжении рассказывать истории украинцев, переживших годы российской оккупации. Так мы стремимся осветить опасность российского вторжения в Украину для журналистов, писателей и самой свободы слова,

– говорится в сообщении.

Заметьте, еще до начала вторжения в Украину Россия заключила в тюрьму в оккупированном Крыму 13 журналистов, среди которых были и украинцы, и крымские татары:

Осман Арифмеметов,

Марлен (Сулейман) Асанов,

Асан Ахтемов,

Ремзи Бекиров,

Тимур Ибрагимов,

Сервер Мустафаев,

Сейран Салиев,

Амет Сулейманов,

Руслан Сулейманов,

Рустем Шейхалиев,

Алексей Бессарабов,

Владислав Есипенко,

Нариман Джелял, бывший журналист, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

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