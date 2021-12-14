Одного из врагов белорусского диктатора Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Гомельский суд Беларуси прямо в СИЗО вынес вердикт.

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Тихановскому инкриминировали 4 статью:

организация массовых беспорядков;

разжигание социальной вражды;

вмешательство в работу ЦИК;

нарушения порядка.

Все обвинения, Лукашенко оценил в 18 лет. Хотя понятно, что они все надуманы.

Тихановская продолжит бороться за мужа

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году, но его арестовали. После этого, в борьбу за пост президента Беларуси вступила его жена Светлана Тихановская.

Она с другими соратницами политзаключенных Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой стали главным "драйвером" протестов в Беларуси.

Приговор Тихановскому уже не первая политическая расправа Лукашенко. На данный момент правозащитная организация "Вясна" насчитывает уже 908 политзаключенных режима. Светлана Тихановская уже заявила, что продолжит борьбу за мужа и новую Беларусь.



Тихановская будет бороться за освобождение мужчины / Фото AFP

Здесь позволю себе небольшое лирическое отступление. Моя эмпатия, как украинца, к Сергею Тихановскому заключается лишь в том, что он стал жертвой безумного диктатора.

Мне сложно простить ему тот факт, что до всех страшных событий в Беларуси, этот самый Тихановский фактически признавал Крым российским. Лишь беспредел Владимира Путина и Лукашенко в его стране якобы открыл ему глаза.

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Интересно, что буквально в ноябре 2021 года, суд ООН признал Тихановского невиновным и призвал Лукашенко освободить политзаключенного и даже выплатить ему компенсацию.

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Очевидно, что самопровозглашенный президент Беларуси этого не сделал бы. Ведь еще в июне 2020 года он признался, что лично отдал приказ своим силовикам упрятать Тихановского за решетку. Мотивируя это тем, что тот якобы готовил Майдан в Беларуси.

Казалось бы, за более чем год Лукашенко удалось сломить оппозицию и даже представить некий план трансформации Беларуси.

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Почему референдум Лукашенко – фарс

Уже до февраля 2022 года в Беларуси должен пройти референдум за измененную Конституцию. В ней диктатор предлагает наделить властью так называемое Всебелорусское народное собрание – аналог народного вече.

Обратите внимание! В белорусской интерпретации это сборище в 2,5 тысячи белорусских силовиков и чиновников, которые якобы представляют мнение всего народа.

Согласно новой Конституции, этот орган и может стать главным, а роль президента, якобы уменьшается. Но даже в этом случае, Лукашенко может сильно боятся, что условный Тихановский снова попытается составить ему конкуренцию.

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Весь референдум – это фарс. Параллельно полным ходом идет аншлюс Беларуси Россией. Лукашенко уже даже не стесняется говорить о том, что в больных мечтах Минска и Москвы лежит идея возрождения Советского Союза.

Исходя из этого, мотивы Лукашенко по приговору Тихановскому становятся еще циничнее.

Белорусский диктатор понимает, что в обновленном СССР, ему отведут, максимум, роль ставленника Кремля в регионе. Но даже такую гипотетическую роль Лукашенко ни за что не готов отдать условному Тихановскому.