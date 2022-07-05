Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. По его словам, шок будет как у русского народа, так и внутри бункера.

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Тогда станет ясно, что война проиграна

Пионтковский убежден, что деоккупация Херсона вызовет ступор у всех зомбированных в России. Особая проблема будет в "бункерном обществе", где сидит Путин. Там начнут понемногу осознавать, что когда-нибудь придется договариваться с побеждающими противниками.

Здесь произойдет ситуация, которая всегда возникает в бункерах. У Гитлера то же самое было. Когда начинают освобождать территории и нужно договариваться с победоносными противниками. Эта мысль сразу придет ко всем жителям бункера, – отметил Пионтковский.

Возможно, тогда кто-нибудь из политических элит задумается о необходимости отступить и проиграть войну. Однако их будет останавливать определенный страх – возможность оказаться на скамье подсудимых вместе с Путиным. По мнению Пионтковского, именно с этими людьми нужно работать, чтобы подтолкнуть их к выгодным для Украины решениям.

Если послать соответствующие "сигналы" в российскую политическую элиту, то можно быстрее завершить войну. Что-то вроде – вам не обязательно гибнуть вместе с Путиным. Тогда они сдадут президента России и некоторых его приспешников, и на этом все начнет завершаться.

Пионтковский признает, что это мнение повлекло уже дискуссии в украинском обществе. Но он считает, что подобный вариант может помочь достаточно быстро завершить войну России против Украины.

"Взятие Херсона будет означать падение всей этой "пирамиды лжи" внутри и в российском обществе, и в путинском бункере. Но до конечной победы останется много времени и жертв. Поэтому нужно подталкивать людей, которые после взятия Херсона поймут, что война проиграна", – отметил Андрей Пионтковский.

Пионтковский о будущем Путина и обновлении Украины: смотрите стрим на ютубе 24 канала

Напомним, местные партизаны в Херсонской области продолжают помогать ВСУ. Недавно они обнаружили сеть предателей, которые сливали данные россиянам об участниках АТО/ООС, активистах и т.д. Удалось выйти и на их кураторов. Некоторые участники группы уже сдали все данные и контакты партизанам.