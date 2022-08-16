Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Вооруженные Силы сейчас активно работают над тем, чтобы деоккупировать Юг. Освобождение Херсона или даже потенциальное продвижение ближе к Крыму усиливает переговорные позиции Украины.

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кремль же пытается хоть как-то провести переговоры, чтобы зафиксировать ситуацию. Так они смогут продать внутреннему потребителю так называемые достижения развязанной войны. Если они начнут постепенно терять Юг, то это будет для них жестким ударом.

Потеря Юга или хотя правого берега Херсонской области будет для них серьезным психологическим поражением. Для россиян жизненно необходимо сохранить за собой Херсон, – отмечает Попович.

Какие перспективы у оккупантов на правом берегу Херсонской области

Попович не понимает, зачем оккупанты нагнали огромное количество войск на правый берег Херсонской области. Была информация, что они даже собираются наступать. Такая концентрация группировки сыграла с ними злую шутку.

Логистика оккупантов в этом регионе базируется на 3 мостах, которые постоянно находятся под огневым контролем ВСУ и уже серьезно повреждены. Как захватчики будут перевозить боеприпасы, учитывая, что используют они их очень много – интересный вопрос.

Их методы наступления – огневой вал. Концентрация артиллерийского огня требует большого количества боеприпасов. Как ты их завезешь, если мосты повреждены и в любой момент их могут обстрелять, – отметил Попович.

Информация о бегстве командования оккупантов с правого берега наводит на мысль, что они уже начинают осознавать свое положение. Только генералы, полковники убежали, а вот личный состав не факт, сможет ли пересечь Днепр, когда будет критический момент.

Денис Попович о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Добавим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, оккупанты готовятся к обороне на правом берегу Херсонской области. Подразделениям ВСУ важно продолжать уничтожать логистику россиян в этом регионе, чтобы снижать их боеспособность. Это заставит их либо отступать, либо сдаваться в плен.