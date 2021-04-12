Мариуполь – крупный промышленный центр, который в 2014 году стал символом городских трансформаций. После освобождения города от российских оккупантов местные жители переосмысливают свой дом, а его культурная среда стремительно развивается.

Ukraїner рассказал историю о новом культурномпространстве, которое объединяет общину города в украшенном петриковской росписью храме. Об этом – читайте дальше.

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Здание храма Петра Могилы и собора Успения Пресвятой Богородицы – единственная церковь в Украине, которую полностью расписали традиционным украинским орнаментом. Строить их начали в 1998 году.

Справка. 23 года назад приход выкупил здание бывшего морского пароходства и начал ее реконструкцию. Работы продолжаются до сих пор, поскольку финансируются из благотворительных пожертвований.

В двухэтажном здании размещены два храма. Нижний – Святителя Петра Могилы – требный, а над ним – кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, где проводят торжественные службы.

Петриковская роспись

В 2017 году в архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия (Горобцова) возникла идея расписать храмы украинским орнаментом, но реализовать ее сразу не удалось.

Впоследствии мариупольский волонтер Кирилл Долимбаев, который привозил продукты в социальную столовую при церкви Святителя Петра Могилы, вызвался помочь с воплощением замысла.

Кирилл написал пост в фейсбуке с призывом собрать деньги на этот проект. Более 350 меценатов собрали около 10 тысяч долларов менее чем за 3 месяца.

Сделала эскиз и расписала экстерьер храма мастер петриковской росписи Ольга Черемушкина. За это автор проекта получила диплом Книги рекордов Украины. Теперь элементы петриковки планируют использовать и для отделки интерьера.

Это привлечет внимание и к украинской культуре, и к украинской Церкви, и вообще к Мариуполю и Украине. Я думаю, все осознается со временем: что это даст и что это несет,

– отметила Черемушкина.

Культурный центр

Сразу после завершения внешней отделки храма община начала работать над созданием школы бандуры и украинской живописи имени Василия Слепака.

Учебный центр при воскресной школе открыли в начале 2021 года. Онлайн-уроки по петриковской росписи проводит Ольга Черемушкина, есть курсы вышивания, изучение иностранных языков.

Интересно! Следующим этапом, который для себя определила община, станет создание мемориала погибшим воинам ООС и библиотеки украиноязычной литературы имени Василия Стуса в помещении храма.

Волонтеры и прихожане собирают деньги на ремонт, книги им присылают со всей Украины.

Больше о трансформации Мариуполя: смотрите в видео Ukraїner

Справка. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее в мире.