Северодонецк в оккупации

В мае 2014 года райцентр захватили российские военные, отряды чеченцев и их сторонников из числа местных сепаратистов из банды коллаборанта Алексея Мозгового "Призрак" и "казаков" Павла Дремова.

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Местные власти во главе с мэром Валентином Казаковым открыто перешли на сторону оккупантов и выполняли приказы террористов. Через несколько дней в Северодонецке прошел фейковый "референдум", а 15 мая над городом был поднят флаг "ЛНР".

"Русская Весна" в Северодонецке:

Своим опорным пунктом террористы сделали здание Государственного института азотной промышленности (ГИАП) на улице Вилесова, 1. ГИАП превратился в крепость, административный центр террористов, а также – застенок (ее традиционно разместили "на подвале").

Террористы устроили в Северодонецке свои порядки и местные жители получили возможность узнать, что такое "русский мир".

За 2 месяца оккупации горожане оказались в чрезвычайно сложном положении. Северодонецк страдал от перебоев с водой и продуктами, в городе была отключена мобильная связь и интернет.



ДИАПА – штаб террористов в Северодонецке в мае – июле 2014 / фото – 06452.com.ua

Убийства, изнасилования, похищения людей, грабежи и мародерство стали привычным явлением. Город жил в панике, которую в лучших традициях Орвела подпитывали сами террористы. По приказам русских, отряды Дремова и Мозгового регулярно обстреливали Северодонецк из минометов, гаубиц и даже "градов". В частности, от обстрелов россиян и их прокси пострадали гостиница "Мир", многоквартирные дома города, склады завода "Азот" и другие объекты.

В ходе обстрелов сам химический завод "Азот", который принадлежит Дмитрию Фирташу, практически не получил повреждений. Это породило "теорию", что олигарх откупился от террористов или сумел договориться с Сергеем Курченко – "кошелек" семьи Януковича с 2014 по 2021 год был "оператором" всей промышленности на оккупированных территориях Донбасса.

Вину за преступления террористы пытались "повесить" на украинскую армию и "правый сектор". Эту задачу выполняли российские съемочные группы, которые мгновенно приезжали на обстрелы через несколько минут после их завершения, чтобы снимать сюжеты "о зверствах хунты". При этом позиции ВСУ были в 25 километрах от города и они физически не могли обстреливать Северодонецк.



Курс на Северодонецк / Фото-НГУ

Освобождение города

Летом 2014 года единой линии фронта не было – отдельные города и городки Донбасса были под контролем ВСУ или добробатов, другие – находились в оккупации. Руководили террористами россияне, но большинство "пушечного мяса" составляли так называемые "ополченцы".

Только в июле – августе, когда на Донбасс массово зайдут целые кадровые российские воинские части и установят единый контроль для оккупационного контингента, ситуация изменится.

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В Луганской области в этот период ВСУ проводят удачную наступательную операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации.



Колонна украинской техники входит в город / фото – 06452.com.ua

20 июля 2014 года украинцы освободили Торецк и Рубежное. 22 июля войска "сектора А" в составе подразделений Национальной гвардии, ВСУ (24-я механизированная бригада) и добровольческих батальонов территориальной обороны начали после артподготовки наступление на позиции "ЛНР" с нескольких сторон.

Оккупанты не были готовы к длительной обороне и начали убегать – в городе остались лишь несколько отрядов боевиков, хотя за неделю до этого в Северодонецке было не менее 1500 террористов. Защитники Украины подавили сопротивление врага с помощью стрелкового оружия, гранатометов и тяжелой бронетехники.



"Зачистка" / фото – НГУ

Во второй половине дня две колонны сил АТО – одна со стороны Старой Красницы, а вторая — Варваровки, вошли в Северодонецк и начали его зачистку. Но зачищать уже было не от кого – террористы в панике начали бежать и бойцы Нацгвардии и батальона "Чернигов" практически не встретили сопротивления.



Украинский флаг над Северодонецком / фото Романа Бочкалы

Террористы оставили немало оружия и техники, в частности – БРДМ, гаубицу Д-30, свыше 50 кг пластида, 15 фугасных снарядов, более 3 тысяч боеприпасов, 17 выстрелов от противотанкового гранатомета, средства связи и радиостанции боевиков. Также были найдены тела расстрелянных террористами украинцев и освобождены 4 заложника.



Ситуация на фронте после освобождения города / инфографика – СНБО

Героям слава!

Освободителей радостно встретили горожане с сине-желтыми флагами – жители Северодонецка устроили митинг по случаю освобождения райцентра. Тогда же над Северодонецком снова взвился национальный флаг Украины.

Во время освобождения Северодонецка 22 июля потерь среди военнослужащих не было. Но, к сожалению, были боевые потери в ходе боев в окрестностях Северодонецка – в мае и августе 2014 года. Также не обошлось без потерь в боях за другие города агломерации.

Жители Северодонецка поздравляют освободителей:

Одним из тех, кто руководил операцией по освобождению Северодонецка, был полковник Нацгвардии Александр Радиевский. Именно он одним из первых вошел в город. На следующий день Александр Радиевский погиб в бою в ходе освобождения соседнего Лисичанска. Сейчас именем героя названы улицы в Днепре, Кривом Роге и Лисичанске, имя Радиевского носит полк Нацгвардии, а в Северодонецке ему установлен памятник.

Как погиб Александр Раевский:

В тот же день, 22 июля, с третьей попытки войска АТО освободили от террористов Попасную. 24 июля был освобожден Лисичанск. Радиевский стал одним из 15 украинских защитников, отдавших жизнь за освобождение Лисичанска от российских оккупантов.



Памятник Александру Радиевскому в Северодонецке / фото-горсовет города



Слава Украине / фото – 06452.com.ua

Сейчас Северодонецк 7 лет живет в мире. Город является временной столицей Луганской области и остается в статусе прифронтового, ведь совсем рядом российские оккупанты (об этом напоминают растяжки в лесах). Жители города получили 7 лет назад прививку от "русского мира" и сделали верный выбор – сейчас они живут в свободной стране.