Вряд ли речь идет о президенте Соединенных Штатов Америки. Скорее всего, это кто-то, кто попытался взломать систему.

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"Вариант первый – кто-то выдал настоящий ключ Джо Байдена левому человеку. Второй вариант – катастрофа: государственная система верификации, которая проверяет подлинность ключей, приняла ненастоящий ключ за настоящий", – сказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Автор петиции Виталий Шабунин уже написал заявление об открытии уголовного производства. Сам офис Президента за 3 дня обратился в Госспецсвязи, чтобы те проверили такого "подписанта".

Хотя и махинации со стороны самой Банковой не исключены – чтобы подорвать легитимность обращения к президенту в таком чувствительном для него вопросе. Ведь похожие козни уже были – во время сбора подписей за ликвидацию одиозного "вовчего" Окружного админсуда столицы. Изначально система изображала разное количество голосов с огромным разрывом.

Где-то половина пользователей вообще где-то под конец не могла зайти проголосовать. Запустили информационный вброс, через анонимный телеграм-канал, якобы организуют голосование ботофермами,

– отметил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Тогда, несмотря на все эти "выходки", президент Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. Но суд, где процветала политическая проституция, уже более месяца продолжает работать.

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Петиция – лишь один из инструментов в кампании вывода "нечистых чиновников на чистую воду", если делами пренебрегают правоохранительные органы. Еще пол года назад Антикорупционное бюро "забросило" Татарову подозрение в коррупции – возможную фальсификацию экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася в сделках относительно жилья для Нацгвардии.

Впрочем, для президента этого оказалось мало. Мол, дело касается еще 2017 года и тогда заместителем главы ОП Татаров не был. Да и о роли Татарова в МВД времен Революции Достоинства президент тоже сделал вид, что ничего не знает

Он – профессиональный человек. Если человек считает, что это государственный переворот, то у нас такие люди не работают,

– заявил Зеленский.

Именно в разгар "зимы в огне" – 22 января 2014 года Он получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича – по личному представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко.



Татарова не хотят увольнять / Фото Uaonline

Якобы не так уж мало для народного гнева. Но на петицию могут отреагировать лишь словами и снова отложить вопрос. Такое нежелание увольнять Татарова связывают с двумя вероятными факторами:

с наличием у него компромата на всю политическую элиту;

или с большими планами на его карьеру в правоохранительных органах, которые он сейчас курирует с Банковой.

"Есть такие постоянные слухи, что Татарова хотят протащить на должность директора Государственного бюро расследований. И с должности заместителя главы Офиса Президента это легче сделать", – сказал народный депутат из "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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Или и на место "вечно-временного" министра внутренних дел Арсена Авакова, у которого, как поговаривают, обострился конфликт с Андреем Ермаком – главой ОП и руководителем Татарова. Президент должен рассмотреть петицию об увольнении Татарова уже до конца следующей недели.