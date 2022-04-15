Вместе с поселковым головой и своими заместителями чиновник осмотрел места разрушений и пообщался с местными жителями. Фото освобожденной Роганни Синегубов опубликовал на официальной странице в телеграме.

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Рогань возвращается к жизни

На фото видны садик и школа со снарядами во дворах, а также воронки там, где когда-то стояли дома. Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера.

Синегубов рассказал, что сейчас идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий. Около половины построек поселка – практически не имеют крыши, 70% – без окон. В результате попадания вражеских снарядов при этом дотла выгорели 27 домов, множество изуродованных домов в селе Докучаевское.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что 14 апреля на территории поселка впервые появилось электроснабжение. В настоящее время местные власти и коммунальные службы активно занимаются тем, чтобы полностью обеспечить местных жителей электричеством, снабжением водой и газом.

Фото с деоккупированной Рогани на Харьковщине / Фото с телеграма Олега Синегубова

К слову, из областного логистического центра происходит доставка продуктов – уже передано около 2500 наборов. Олег Синегубов подчеркнул, что россияне безжалостно уничтожали Рогань, но совместными усилиями удастся все отстроить.

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