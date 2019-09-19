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      Освобожденного моряка трогательно встретили во Львове: фото, видео

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      Освобожденный из российского плена моряк Андрей Опрыско вернулся во Львов. Героя встречали десятки людей с флагом, цветами и иконами.

      Люди собрались на перроне львовского вокзала. Именно туда поездом из Одессы прибыл освобожденный моряк Андрей Опрыско.

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      "Я сегодня здесь, потому что возвращается человек, который дает нам возможность жить под мирным небом, один из немногих, который нам дает надежду на будущее", – рассказала студентка София Мицишин.

      андрій оприско
      Десятки людей встретили Андрея Опрыско / Фото Львовский городской совет

      Моряк впервые за 10 месяцев вернулся домой и его первые слова были о маме.

      "Мама уже меня ждет. До меня доходили письма в августе и то не от родных, а совершенно посторонних людей, но очень благодарю, у меня более 100 писем собралось. Поддержка была очень", – вспомнил Андрей Опрыско.

      оприско андрій
      Андрей Опрыско вернулся во Львов / Фото Львовский городской совет


      андрій оприско
      ​Моряк пробыл в плену 10 месяцев / Фото Львовский городской совет

      Герой вспомнил, что об освобождении узнали в день обмена в 5:00. И хотя враг применял все методы, это заключение только сильнее закалило волю.

      Мы же спортом занимались назло им. Они же хотели, чтобы мы сломались, они не могли понять, как это так, мы должны были бы быть подавлены, а мы живем своей жизнью, мы знали, что они от нас ждут, поэтому делали все наоборот,
      – пояснил освобожденный моряк.

      Смотрите фото (Львовский городской совет) возвращение Андрея Опрыско во Львов:

      Что известно об освобождении украинских пленников Кремля?7 сентября состоялся обмен пленными. Тогда из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них – 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович, Олег Сенцов, Евгений Панов и Эдем Бекиров.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в УкраїнуПолитзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Львова Заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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