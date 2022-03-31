На территориях, где есть боевые действия, утрачены посевы, сельхозтехника, элеваторные мощности. Об этом рассказал Тарас Высоцкий, заместитель министра аграрной политики.

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По предварительным оценкам, потери составляют от 8,5 миллиарда долларов.

Какая ситуация с посевной

Высоцкий рассказал, что в этом году посевная началась фактически по всей территории страны.

Сеять ранние культуры начали с этой недели. Уже посеяно около 400 тысяч гектаров. Это даже на 10% больше, чем в этом периоде прошлого года.

Кстати – Оккупанты заставляют фермеров на Херсонщине сеять, а хлеб планируют вывезти в Россию, – Братчук: