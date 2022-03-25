Об этом сообщает Государственная служба по этнополитике и свободе совести.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

С 24 февраля пострадали уже по меньшей мере 59 сооружений духовного значения в не менее восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство из них – православные храмы.

Кроме того, разрушению подверглись мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

Обратите внимание! В ведомстве подготовили интерактивную карту, которая позволяет видеть все пострадавшие объекты.

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