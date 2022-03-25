Об этом сообщает Государственная служба по этнополитике и свободе совести.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
С 24 февраля пострадали уже по меньшей мере 59 сооружений духовного значения в не менее восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что подавляющее большинство из них – православные храмы.
Кроме того, разрушению подверглись мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.
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