Орки палят по домам мирных жителей, потому что до военных объектов им не добраться. 24 каналу передали видео дома, который полностью разрушили россияне.

Кстати Российские военные на Херсонщине ищут гражданскую одежду – очевидно, чтобы попытаться убежать

Осталась разруха

Дом полностью развален. От ударов оккупантов повыбивало окна и стены. Вокруг разбросаны осколки.

Все под толстым слоем пыли. Вероятно, там жили дети, поскольку в одной из комнат есть детский столик и машинка. Известно, что чудом никто не пострадал.

Очевидно, что из-за зверств россиян, владельцы дома вряд ли смогут вернуться домой.

Разрушенный дом на окраинах Херсона, смотрите видео:

Напомним, россияне продолжают удерживать рубежи вблизи Херсона и использовать аэропорт для базирования боевых самолетов. Сам город им взять не получится, ведь ВСУ, тероборона и местные жители стоят на защите.

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