По его словам продолжается постоянная работа по восстановлению в Чугуеве.

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Известно, что там уже отремонтировали часть водопроводных сетей, проходят плановые ремонтные работы на котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий.

С трассы M-03 от Харькова до освобожденного Чугуева вывезли 30 единиц изуродованного военного и гражданского транспорта,

– сообщил Кирилл Тимошенко.

"Дороги Харьковщины – это стратегические логистические маршруты для доставки гуманитарных грузов", – добавил Тимошенко.

Он отметил, что дорожники регулярно производят аварийный ремонт автодорог в городах попадания вражеской артиллерии.

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