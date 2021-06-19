Мужчину госпитализировали в Рижскую больницу 3 июня, однако он не смог побороть болезнь.

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Ушел из жизни латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Се. Ему было 52 года,

– говорится в сообщении.

Последнее путешествие писателя было именно в Киев.

Вячеслав Солдатенко: факты из жизни

Вячеслава Солдатенко родился в апреле 1969 года в Риге, столице Латвии.

Учился на психолога в Международном институте практической психологии в Риге.

Работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии. Впоследствии интерпретировал психологические тесты в службе по найму персонала, занимался маркетингом, был членом совета директоров одного из предприятий.

В 2000 году завод, где работал мужчина, не продлил с ним контракт. Это случилось, когда старшей дочери был год.

Поэтому Вячеслав пошел работать сантехником.

С женой он развелся в 2009 году. У мужчины осталось две дочери.

Источник: Википедия

Творчество Славы Се

Карьеру писателя начал с заметок в "Живом Журнале". Именно там он публиковал свои материалы под псевдонимом Слава Се.

Первую свою книгу "Сантехник, его кот, жена и другие подробности" Слава писал почти 5 лет, однако небольшой тираж в 3 тысячи экземпляров раскупили за несколько дней. Впоследствии ее выдавали снова – всего вышло ориентировочно 100 тысяч экземпляров.

Издание "Фокус" пишет, что он еще написал книги "Ева", "Жираф", "Сантехник. Твое мое колено", "Весь сантехник в одной стопке", "Сантехник с пылу и с жаром", "Последний сантехник", "Ева", "Когда утонет черепаха".

Кроме того, Слава Се также был сценаристом фильмов "Джентльмены, удачи!", "Садко", "Три богатыря: Ход конем".

Воспоминания коллег и поклонников

Умер Слава Се. Пожалуй, один из самых точных, ярких, интеллектуальных современных писателей,

– написал журналист Алексей Лушников.

"Пишу эти слова и кроме ощущения ужаса и боли ничего нет ... Молодой. Бесконечно талантливый. Поцелованный богом. Гениальный. Иронично-тонкий. Легкий. Дружески-искренний. И удивительно точен в своих писательских ощущениях мира...", – написал Лушников.

"Психолог по образованию, сантехник по призванию, отец-одиночка по обстоятельствам...", – написали о славе Се в издательстве.

В начале апреля 2021 года писатель дал интервью Украинской телепередаче D1:7218.