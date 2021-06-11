Об этом во время пресс-конференции "Два года реформ" рассказала председатель киевской организации "Слуги народа" Леся Забуранная.

От проявления коррупционных факторов Киев спасет две вещи: четкая стратегия и план действий развития и понимание того, что мы хотим сделать в Киеве. Мы с командой сформировали этот план в соответствии с ожиданиями киевлян. А второе – распределение должностей, из-за чего сегодня отсутствует транспарентность бюджетирования, определение приоритетных направлений развития города,

– объяснила Забуранная.

Председатель киевской организации "Слуги народа" добавила, что власть нужно использовать в интересах киевлян. Для этого Генеральный план города, который до сих пор не утвердили, должен соответствовать потребностям не так называемых стейкхолдеров или представителей различных элит, а людей. В таком случае удастся сбалансировать вопросы развития инфраструктуры, строительства, сохранения рекреационных зон.

"Имея достаточный бюджет города, мы не решаем эти вопросы, а только видим углубление кризиса и касательно транспорта, и касательно экологии в городе. Вспомните завод "Энергия". Он обеспечивает теплом целый жилой массив, но в то же время он формирует и большое количество выбросов. Сегодня власти города должны способствовать программам реинвестирования предприятий, чтобы они могли уменьшить свою токсичность для окружающей среды. В этом году мы инициировали процесс выделения средств на реконструкцию завода "Энергия". Этим занимается Фонд регионального развития", – сказала народный депутат Забуранная.

Также она привела пример того, как в столице меняется динамика выполнения тех или иных проектов, когда в ситуацию вмешивается лично президент Владимир Зеленский. Ведь по его инициативе подрядчики расконсервировали работу над развязками Дарницкого моста. А еще Подольский мостовой переход, станции метрополитена, сеть водоканала и ряд других инфраструктурных объектов, которые стали хроническими проблемами столицы и без поддержки государственной власти Киев их не преодолеет.

Во время пресс-конференции было отмечено, что столица сможет вернуть евроинтеграционный вектор развития за счет активной позиции киевлян, которую готовы поддержать "Слуги народа".