Украинским защитникам удалось очистить Киевскую область от российских оккупантов. Враг продолжает отвод своих войск, понесших безумные потери после встречи с ВСУ.

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Отвод через Сумскую область

Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне выводят из Украины подразделения 2 общевойсковой армии Центрального военного округа России. Эти силы врага действовали по направлению Броваров.

Обеспечение отхода этих подразделений возложено на батальонно-тактическую группу 1-й танковой армии Западного военного округа.

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