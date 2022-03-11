Об этом украинский лидер сказал во время исторического выступления в польском Сейме.

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Зеленский отметил, что еще в 2019 году чувствовал, что Украине придется пройти с Польшей долгий путь.

Потому что было прохладно. В наших отношениях. В нашем настроении друг к другу. Так уж случилось. Но я хотел пройти этот путь быстро. Потому что такие мы народы. Я знал, что от природы – мы родные. Украинцы, поляки,

– сказал президент Украины.

Вспоминая первые встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, Зеленский констатировал, что от встречи к встрече все менялось – прохлада исчезала.

"Мы понимали друг друга. Как украинец и поляк. Как европейцы. Как родители, которые любят свои семьи и осознают, что наши дети должны жить в мире одинаковых добрых ценностей. Наших с вами ценностей", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что соседи должны жить в мире, где народы независимые, где царит свобода, где семья имеет значение и где никто и никогда не имеет права на захватническую войну.

Историческое выступление Зеленского перед польским Сеймом: смотрите видео