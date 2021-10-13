Это все станет возможным для украинцев уже в ближайшем будущем, ведь накануне Украина и ЕС подписали Соглашение об общем авиационном пространстве.
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Помимо "бонусов" для пассажиров, от подписания этого соглашения выиграет и наше государство. А именно:
- это конец ценовых монополий на авиационном рынке;
- это толчок для туристической отрасли Украины благодаря большему количеству рейсов из ЕС;
- это увеличение трафика пассажиров, которое сделает более привлекательными инвестиционные проекты в авиационную инфраструктуру;
- это признание в ЕС украинских сертификатов, выданных самолетам отечественного производства.
От этого соглашения выиграют все: и пассажиры, и авиакомпании и государство.