В каком состоянии пострадавшие
Семье удалось вырваться из захваченной Херсонщины. Однако под обстрелы они попали на Николаевщине.
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По дороге из Херсонской области семья попала под обстрел. Женщину с детьми оперативно госпитализировали в больницу.
Мать получила огнестрельное ранение грудной клетки, а ее 9-летняя дочь и 17-летний сын получили осколочные ранения конечностей и других частей тела. Пострадавшим оперативно оказали помощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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