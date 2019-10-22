11:18
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия

      114 Читати новину українською
      Добыча руды
      Добыча руды / 5.ua

      Инициатива украинской власти увеличить рентную ставку на добычу железной руды вызвала широкую дискуссию.

      По мнению многих экономистов, резкое повышение ренты снизит конкурентоспособность украинской металлургии и ухудшит инвестиционный климат.

      Верховная Рада сейчас рассматривает законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве". В одном из положений этого документа предлагается изменить рентные платежи на добычу железной руды. По оценкам экспертов и участников рынка, это может привести к росту ренты в 4-5 раз, что спровоцирует огромную кризис как в горнодобывающей отрасли, так и в экономике Украины в целом.

      Читайте также: Повышение ренты на добычу руды – желание Коломойского, которое портит инвестклимат, – экономист

      А недавно нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич предложил поправку законопроекта – повысить рентную ставку вообще до 50%. Эксперты по этой инициативе высказываются однозначно – это уничтожит отрасль и сыграет на пользу России, которая заинтересована в хаосе в Украине.

      То, что предлагает Шуфрич, – убить украинский металлургический экспорт на пользу России. Это доводит ситуацию до абсурда. Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов,
      – отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Кроме того, по словам политолога, поправка Шуфрича – игра против олигарха Рината Ахметова. Так ОПЗЖ мстит ему за то, что "не ушел под Медведчука и не сдался России".

      С ним соглашается экономический эксперт Борис Кушнирук, который считает, что группировка Медведчука, в которую входит Шуфрич, воюет с Ахметовым.

      Резкое повышение ренты на добычу железной руды, с одной стороны, действия представителей Игоря Коломойского в Верховной Раде, с другой, – Медведчука со своими деятелями. Они так остановят металлургические комбинаты, и это приведет к очень существенным убыткам для государства. Десятки тысяч людей останутся без работы,
      – подчеркивает Кушнирук.

      В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса говорит: из-за давления со стороны власти на бизнес инвестиционная привлекательность Украины снижается. Сколько инвестиций мы потеряем в результате этого – трудно представить. В частности, как отмечает специалист, есть большая проблема с горно-металлургическим комбинатом "Арселор Миттал". Компанию заставили взять участие в строительстве онкоцентра в Кривом Роге на 15 млн евро. Из этой суммы потеряно около 10 миллиардов гривен инвестиций в Украину, которые компания отменила.

      "Арселор Миттал" – крупнейший инвестор в Украину. Единственная компания, которая приватизировала все красиво и по закону, а не получив предприятие через схемы. Эта компания оказалась под сильным давлением властей, в первую очередь, – Офиса Президента,
      – отмечает Сергей Фурса.

      По его словам, давление осуществлялось на самом высоком уровне, вплоть до владельца "Арселор Миттал" – господина Лакшми Миттала, который приезжал в Украину и встречался с Офисом Президента.

      Сергей Фурса также отметил, что некоторые налоговые изменения, которые предлагает власть, являются положительными – например законопроекты №1053 и №1073. Но есть и негативные моменты – как в №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

      "Инициативу по железной руде (в №1210 – Прим. 24) критикуют очень справедливо. Повышение ренты на добычу железной руды – это было чистое желание Коломойского, которое возникло ниоткуда, оно не соответствует нормальным мировым практикам и действительно портит инвестклимат", – отмечает Фурса.

      Владимир Фесенко отмечает: есть повод для рациональной дискуссии по поводу законопроекта №1210.

      Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды. Госбюджет надо наполнять. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и к другой крайности не стоит вдаваться. Металлургия – одна из главных статей экспорта. Надо сохранять ее конкурентоспособность,
      – подчеркивает Фесенко.

      Как отмечает политолог, не стоит "перегибать палку" в стремлении забрать у бизнеса больше – это создаст серьезные проблемы. Хотя, считает он, у президента Зеленского это понимают и пытаются найти гибкие решения.

      Читайте также: Рост стоимости добычи руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, – Волынец

      "Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности, с Россией, то мы безнадежно проигрываем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортеров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству", – убежден Владимир Фесенко.

      В то же время, отмечает Борис Кушнирук, то, что мы сейчас видим в экономике – результат деятельности предыдущей власти.

      "15 кварталов подряд растет экономика. Но и деятельность правительства и президента, которая сейчас осуществляется, неизбежно приведет к тому, что экономика Украины будет слабеть. Расти турбулентность, и потом все это выльется в падение экономики и девальвации гривни", – убежден Кушнирук.

      blog_ava
      Гибель Тараса Кутового: в полиции раскрыли детали трагедии
      сегодня
      777
      Теги: Публикации Налоги Бизнес Законодательство Статьи Налоговый кодекс Металлургия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной
      сегодня , 11:01 Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной
      43
      Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
      сегодня , 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
      Наталя Сколоздра 45
      От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      сегодня , 09:45 От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      114
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сегодня , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 534
      Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
      сегодня , 07:15 Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
      Ірина Поліщук 7723
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук