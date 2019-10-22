От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия

Инициатива украинской власти увеличить рентную ставку на добычу железной руды вызвала широкую дискуссию.

По мнению многих экономистов, резкое повышение ренты снизит конкурентоспособность украинской металлургии и ухудшит инвестиционный климат.

Верховная Рада сейчас рассматривает законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве". В одном из положений этого документа предлагается изменить рентные платежи на добычу железной руды. По оценкам экспертов и участников рынка, это может привести к росту ренты в 4-5 раз, что спровоцирует огромную кризис как в горнодобывающей отрасли, так и в экономике Украины в целом.

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А недавно нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич предложил поправку законопроекта – повысить рентную ставку вообще до 50%. Эксперты по этой инициативе высказываются однозначно – это уничтожит отрасль и сыграет на пользу России, которая заинтересована в хаосе в Украине.

То, что предлагает Шуфрич, – убить украинский металлургический экспорт на пользу России. Это доводит ситуацию до абсурда. Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов,

– отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Кроме того, по словам политолога, поправка Шуфрича – игра против олигарха Рината Ахметова. Так ОПЗЖ мстит ему за то, что "не ушел под Медведчука и не сдался России".

С ним соглашается экономический эксперт Борис Кушнирук, который считает, что группировка Медведчука, в которую входит Шуфрич, воюет с Ахметовым.

Резкое повышение ренты на добычу железной руды, с одной стороны, действия представителей Игоря Коломойского в Верховной Раде, с другой, – Медведчука со своими деятелями. Они так остановят металлургические комбинаты, и это приведет к очень существенным убыткам для государства. Десятки тысяч людей останутся без работы,

– подчеркивает Кушнирук.

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса говорит: из-за давления со стороны власти на бизнес инвестиционная привлекательность Украины снижается. Сколько инвестиций мы потеряем в результате этого – трудно представить. В частности, как отмечает специалист, есть большая проблема с горно-металлургическим комбинатом "Арселор Миттал". Компанию заставили взять участие в строительстве онкоцентра в Кривом Роге на 15 млн евро. Из этой суммы потеряно около 10 миллиардов гривен инвестиций в Украину, которые компания отменила.

"Арселор Миттал" – крупнейший инвестор в Украину. Единственная компания, которая приватизировала все красиво и по закону, а не получив предприятие через схемы. Эта компания оказалась под сильным давлением властей, в первую очередь, – Офиса Президента,

– отмечает Сергей Фурса.

По его словам, давление осуществлялось на самом высоком уровне, вплоть до владельца "Арселор Миттал" – господина Лакшми Миттала, который приезжал в Украину и встречался с Офисом Президента.

Сергей Фурса также отметил, что некоторые налоговые изменения, которые предлагает власть, являются положительными – например законопроекты №1053 и №1073. Но есть и негативные моменты – как в №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

"Инициативу по железной руде (в №1210 – Прим. 24) критикуют очень справедливо. Повышение ренты на добычу железной руды – это было чистое желание Коломойского, которое возникло ниоткуда, оно не соответствует нормальным мировым практикам и действительно портит инвестклимат", – отмечает Фурса.

Владимир Фесенко отмечает: есть повод для рациональной дискуссии по поводу законопроекта №1210.

Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды. Госбюджет надо наполнять. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и к другой крайности не стоит вдаваться. Металлургия – одна из главных статей экспорта. Надо сохранять ее конкурентоспособность,

– подчеркивает Фесенко.

Как отмечает политолог, не стоит "перегибать палку" в стремлении забрать у бизнеса больше – это создаст серьезные проблемы. Хотя, считает он, у президента Зеленского это понимают и пытаются найти гибкие решения.

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"Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности, с Россией, то мы безнадежно проигрываем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортеров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству", – убежден Владимир Фесенко.

В то же время, отмечает Борис Кушнирук, то, что мы сейчас видим в экономике – результат деятельности предыдущей власти.

"15 кварталов подряд растет экономика. Но и деятельность правительства и президента, которая сейчас осуществляется, неизбежно приведет к тому, что экономика Украины будет слабеть. Расти турбулентность, и потом все это выльется в падение экономики и девальвации гривни", – убежден Кушнирук.