Есть подтвержденное продвижение украинских сил на северо-восток от Железнянского вблизи Часового Яра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какая была ситуация на фронте 27 мая

Курское направление: украинцы пытались контратаковать в Курскую область с Безсаловки.

На Сумщине россияне наступали вблизи Юнаковки и к северу от города Сумы вблизи Водолаг и Владимировки.

В Харьковской области россияне смогли продвинуться в Волчанске, а также атаковали вблизи Волчанских хуторов и Тихого.

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении, а именно к северу от Каменки. Российские войска пересекли границу Украины к северо-востоку от Строевки, но неясно, удерживают ли российские войска устойчивые позиции в этом районе.

В направлении Боровой россияне продолжали наступательные операции, но безуспешно. Оккупанты атаковали вблизи Загрызово, Новой Кругляковки, Надежды и в направлении Ольговки и Грековки.

На Лиманском направлении российские войска продолжили наступательные операции вблизи Редкодуба, в направлении Нового Мира и Карповки, вблизи Новомихайловки и Ямполовки, Торского и вблизи Серебрянского лесничества. Несмотря на заявления пропагандистов, враг подтвержденных успехов не имел.

На Северском направлении россияне атаковали вблизи Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского. Продвинуться им не удалось.

Вблизи Часового Яра украинские войска успешно контратаковали. Есть подтвержденное продвижение украинских сил на северо-восток от Железнянского. В то же время россияне атаковали вблизи Орехово-Васильевки, Предтечного, в направлении Белой Горы, Ступочек и Озаряновки, но тщетно.

На Торецком направлении россияне атаковали вблизи самого Торецка, Дилиевки, Дружбы, Нелиповки, Зари, Александрополя, Новой Полтавки, Щербиновки, Попового Яра и в направлении Яблоновки. Все это не принесло врагу территориальных достижений.

В направлении Покровска российские войска продвинулись к западной Малиновки и продолжали наступательные операции вблизи Шевченко, Первого, Малиновки, Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки, Звериного и Удачного.

На Новопавловском направлении российские войска продолжили наступательные операции вблизи Новониколаевки, Муравки, Новосергиевки, Котляровки, Троицкого и вблизи Богдановки. Успеха враг не имел.

В направлении Великой Новоселки оккупанты наступали вблизи Свободного Поля, Комара, Шевченко, Зеленого Поля, Новоселки, Новополя. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Перестройки, Новополя и Зеленого Поля.

На Запорожском направлении российские войска атаковали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Степного, Малых Щербаков и Новоандреевки. Успеха это им не принесло.

На Херсонском направлении россияне провели ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Херсона вблизи моста на Антоновской дороге, но не продвинулись.

Как изменилась линия фронта за 27 мая: карты ISW