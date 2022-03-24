Днем 24 марта в Херсонской области украинские защитники взяли в плен двух вооруженных злоумышленников в форме ВС РФ. Как оказалось, задержанные – жители временно оккупированных территорий Луганской области Евгений Сабурский и Николай Максимов. Обеих принудительно мобилизовали в захватнические войска в конце февраля.
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Оба мужчины говорят, что не собирались воевать, но их угрозами заставили российские оккупанты.
Пытался пойти на больничный
- По словам одного из задержанных, 31-летнего жителя поселка Родаково Луганской области, его пытались мобилизовать еще 18 февраля на предприятии, где работал мужчина.
- Он пытался взять больничный, чтобы уйти от службы, однако оккупационная администрация приказала закрывать больничные и мобилизовывать даже больных.
- После этого мужчину поймали на улице и на автобусе отправили на базу в Луганском университете.
- Оттуда мобилизованных этапировали в Макеевку Донецкой области и переправили в Донецк, где будущие воины жили 5 суток в нечеловеческих условиях.
- Впоследствии принудительно мобилизованных через Иловайск перебросили на юг Украины.
- Никаких объяснений никому террористы не давали. Говорили, везут на учения.
Когда же в поезде во время поездки в Херсонскую область мужчинам раздали оружие, те поняли, что им придется участвовать в боевых действиях. Никакой подготовки для этого они не проходили. Пленные говорят, что воевать они не хотят, а также призывали всех не верить в то, что в Украине правят нацисты.
Кроме того, Максимов рассказал, что российские пропагандистские телеканалы постоянно показывают, как бойцы полка "Азов" якобы расстреливают зеленые коридоры.
Смотрите видео допроса принудительно мобилизованных жителей Луганской области: