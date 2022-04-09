Также известно, что захватчики пытаются перегруппировать свои войска. Поэтому они их перемещают.

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Враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил россии в Белгородске и Воронежской области,

– говорят в Генштабе.

Также там подчеркивают, что наши защитники контролируют ситуацию и защищают нас.

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