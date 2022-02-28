В первую очередь, речь идет о наиболее боеспособных соединениях белорусских военных. Они приступили к перемещению к границе Украины на Волынском направлении.
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Воздушная разведка со стороны Беларуси
Более того, территорию Беларуси продолжают использовать для боевых вылетов армейской, оперативно-тактической, а также специальной авиации формирований России. Они выполняют определенные задачи.
Вражеские самолеты возобновили ведение во время воздушной разведки объектов на украинской территории с территории Беларуси.
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